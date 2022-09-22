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رياضة

موسيماني على طاولة الرجاء البيضاوي
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 13:22 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 14:20 GMT

موسيماني على طاولة الرجاء البيضاوي

كشف موقع "le360 سبورت" المغربي أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مطلوب من الرجاء البيضاوي. وأعلن الرجاء، أمس الأربعاء، رحيل مدربه التونسي فوزي البنزرتي بعد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف موقع ”le360 سبورت“ المغربي أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مطلوب من الرجاء البيضاوي.

وأعلن الرجاء، أمس الأربعاء، رحيل مدربه التونسي فوزي البنزرتي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح النادي المغربي أن البنزرتي أصر على الرحيل ”لأسباب شخصية“ رغم اجتماعه مع عزيز البدراوي رئيس النادي والذي امتد لـ 3 ساعات.

وبحسب الموقع، فإن موسيماني بات مرشحًا بقوة لخلافة فوزي البنزرتي في الرجاء، وأضاف أنه تم طرح اسم موسيماني بقوة في الساعات الماضية، وأنه من المنتظر أن تحسم إدارة الرجاء برئاسة عزيز البدراوي هوية المدرب الجديد.

وحصد الرجاء نقطتين من 3 جولات في الدوري المغربي.

وقاد موسيماني الأهلي المصري للفوز بلقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين قبل أن يرحل في يونيو الماضي.

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