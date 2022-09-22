موسيماني على طاولة الرجاء البيضاوي

كشف موقع ”le360 سبورت“ المغربي أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مطلوب من الرجاء البيضاوي.

وأعلن الرجاء، أمس الأربعاء، رحيل مدربه التونسي فوزي البنزرتي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح النادي المغربي أن البنزرتي أصر على الرحيل ”لأسباب شخصية“ رغم اجتماعه مع عزيز البدراوي رئيس النادي والذي امتد لـ 3 ساعات.

وبحسب الموقع، فإن موسيماني بات مرشحًا بقوة لخلافة فوزي البنزرتي في الرجاء، وأضاف أنه تم طرح اسم موسيماني بقوة في الساعات الماضية، وأنه من المنتظر أن تحسم إدارة الرجاء برئاسة عزيز البدراوي هوية المدرب الجديد.

وحصد الرجاء نقطتين من 3 جولات في الدوري المغربي.

وقاد موسيماني الأهلي المصري للفوز بلقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين قبل أن يرحل في يونيو الماضي.