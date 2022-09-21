الرجاء المغربي ينفصل رسميًا عن مدربه التونسي فوزي البنزرتي

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي انفصاله بالتراضي عن مدربه التونسي فوزي البنزرتي، اليوم الأربعاء، بعد إصرار الأخير على الرحيل بعد بداية غير موفقة لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم عجز فيها وصيف البطل عن تحقيق أي انتصار واكتفى بتعادلين مخيبين للآمال على أرضه.

وقال الرجاء في بيان رسمي عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه توصل لاتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وأوضح الرجاء أن رئيسه عزيز البدراوي عقد اجتماعا امتد لأكثر من ثلاث ساعات مع البنزرتي من أجل إقناعه بالعدول عن هذا القرار إلا أن الأخير أصر على الرحيل لأسباب شخصية.

🟢نادي الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب السيد فوزي بنزرتي pic.twitter.com/oag0Ayunve — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) September 21, 2022

وبجانب الانفصال عن البنزرتي، قرر الرجاء إنهاء مهمة اللجنة الفنية والتي تضم المدربين هلال الطير وعبد الإله فهمي.

وكان البنزرتي انتقد أداء عدة لاعبين جدد نافيا أن يكون قد أشرف على التعاقدات، وموضحا أنه مستعد للرحيل إن كان ذلك سيصب في مصلحة الفريق.

وجمع الرجاء نقطتين من ثلاث مباريات، بينما يتصدر الوداد مع ثلاث فرق أخرى جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.