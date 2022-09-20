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رياضة

يان فاليري مدافع أنجيه الفرنسي يختار الانضمام لمنتخب تونس
تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2022 17:45 GMT
تاريخ التحديث: 20 سبتمبر 2022 17:45 GMT

يان فاليري مدافع أنجيه الفرنسي يختار الانضمام لمنتخب تونس

قرر يان فاليري، مدافع أنجيه الفرنسي، الانضمام إلى منتخب تونس لكرة القدم بعد أن سبق له اللعب في الفئات السنية لفرنسا. وقال الاتحاد التونسي في بيان على فيسبوك:

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المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

قرر يان فاليري، مدافع أنجيه الفرنسي، الانضمام إلى منتخب تونس لكرة القدم بعد أن سبق له اللعب في الفئات السنية لفرنسا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان على فيسبوك: ”يان فاليري يختار تونس ويوقع الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميًا إلى المنتخب التونسي، ويضع نفسه على ذمة الإطار الفني والمنتخب التونسي دون قيد أو شرط“.

ولد فاليري، البالغ 23 عامًا، لأب فرنسي وأم تونسية وسبق له اللعب في صفوف الفئات السنية لمنتخب فرنسا.

وبدأ مشواره في الفئات السنية لرين الفرنسي قبل أن ينضم إلى ساوثهامبتون الإنجليزي.

وانتقل، الموسم الماضي، إلى برمنغهام سيتي على سبيل الإعارة قبل أن ينضم حديثًا إلى أنجيه الفرنسي.

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وسينضم اللاعب إلى معسكر منتخب تونس الذي يستعد لخوض مواجهتين وديتين ضد جزر القمر والبرازيل هذا الشهر.

وتستعد تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المنتخب التونسي تأهل لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، بعد تجاوز عقبة مالي في المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية.

وسيكون منتخب تونس في مجموعة نارية، وهي المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات: فرنسا، وأستراليا، والدنمارك.

يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم، وسبق له الحصول على المونديال عامي 1998 و2018، فيما حل وصيفًا العام 2006.

بينما يشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، باحثًُا عن تكرار إنجازه الأبرز بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي في مونديال 2006

أما منتخب الدنمارك فيشارك في كأس العالم للمرة السادسة أيضًا، وكان إنجازه الأبرز الوصول إلى ربع النهائي، العام 1998.

ولم يكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن المباريات الودية الأخرى التي سيخوضها قبل كأس العالم، سواء في شهر أكتوبر أو نوفمبر.

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