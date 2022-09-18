بعد تخطيه بطل رواندا.. موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد المنستيري

ضرب الاتحاد المنستيري التونسي موعدا مع النادي الأهلي المصري في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 3/0 على الجيش الرواندي اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول.

وسجل ثلاثية الاتحاد المنستيري زياد العلوي في الدقيقة الخامسة، وحسام تقا في الدقيقة 38، ويوسوفو اومارو في الدقيقة 68.

🚨🚨فريقنا يستهل رحلة استعادة لقب دوري الأبطال بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي في دور ال32، أكتوبر المقبل🦅#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/YdYdmMKKq2 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 18, 2022

وتأهل الاتحاد المنستيري إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة إجمالية 3/1 بعد خسارته 0/1 في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب الأهلي والاتحاد المنستيري أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من الشهر ذاته بحسب جدول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي أمام الوداد البيضاوي، علما أن الأهلي فاز باللقب في الموسمين السابقين، حيث تأهل لنهائي البطولة ثلاث مرات متتالية.

والأهلي أكثر ناد تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، مقابل 5 لكل من الزمالك ومازيمبي، و4 للترجي، و3 لكل من الوداد والرجاء وكانون ياوندي وهافيا كوناكري.