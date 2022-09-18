جمال بلماضي يدخل في مشادة كلامية مع صحفي بسبب سؤال حول راتبه (فيديو)

دخل جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في مشادة كلامية مع صحفي جزائري حول راتبه الذي كشف عنه الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهو ما لم يعجب المدرب صاحب إنجاز الفوز ببطولة الأمم الأفريقية.

ووجه الصحفي حديثه لجمال بلماضي قائلا: ”رئيس الاتحاد الجزائري كشف عن قيمة راتبك خلال الجمع العام وهو ما شكل حديث الصحف والجدل أيضا“ وقاطعه بلماضي: ”وأيضا عندك في البلاطو“.

ورد الصحفي: ”لديك الحق في الرد وبإمكانك تجاوز السؤال، نحن نثير النقاش وأنت حر“.

ورد مدرب المنتخب الجزائري: ”ولكنك ستضغطون عليّ للجواب“.

وسأل الصحفي المدرب: ”هل هذا شكل لك إزعاج أم لا؟“.

وهاجم بلماضي الصحفي وسأله عن راتبه ليرد الصحفي على كونه لم يكشف هو راتب المدرب بل رئيس الاتحاد الجزائري.

واستمر جمال بلماضي في مهاجمة الصحفي الجزائري وقال: ”الكشف عن الراتب يشكل إزعاج لك، ومهما كان من كشف الراتب يجب توجيه السؤال له، أنت من تناقش ذلك في البلاطو الخاص بك“.

وعندما كانت صحفية تبدأ في طرح سؤال جديد عاد بلماضي ليهاجم الصحفي مرة أخرى، وقال:“ توقف عن طرح الأسئلة بعلكة في فمك وابتسامك كوني محترمين وإلا سأكون أيضا غير محترم“.

"وشحال تخلص خويا" "كم راتبك الشهري أخي"سؤال في مؤتمر صحفي نعم لدرب المنتخب !؟!؟..رد بلماضي كان راح ترجعونا أطفال قولي شحال تخلص نتا ؟؟و ماتهدرش معايا و شوينڨوم في فمك 🌶🌶🌶 pic.twitter.com/D76JAlSh5I — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) September 18, 2022

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن كون جمال بلماضي يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 65 ألف دولار.

بلماضس يحتل المركز الثاني في أعلى المدربين أجرا في إفريقيا خلف البوسني وحيد حليلوزيتش المدرب السابق للمنتخب المغربي المقال، والذي كان يتقاضى 89 ألف دولار شهريا.