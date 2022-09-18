جمال بلماضي: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز

ردّ جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على محمد أبوتريكة، الذي طالب رياض محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي بسب قلة مشاركاته.

وقال جمال بلماضي اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها صحيفة ”النهار“ الجزائرية“: ”أحترم كثيرا أبوتريكة، لعب عدة سنوات مع فريقه (الأهلي)، وسجل عددا كبيرا من الأهداف معه ومع المنتخب المصري“.

وأضاف: ”أبوتريكة قدّم الكثير لكن لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز، محرز يواجه منافسة كبيرة جدا في فريقه وهذا أمر عادي، لا أحد يستطيع التفكير في مكانه، رياض مكسب لنا وهذا هو الأمر الجيد“.

وختم بلماضي بالقول: ”محرز يعطينا الإضافة في كل مرة يأتي لنا للمنتخب“.

وكان محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الحالي في قنوات ”بي إن سبورت“ قد طالبا محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي عقب فوز الفريق 3/0 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

وقال أبوتريكة: ”يجب على محرز اتخاذ قرار مماثل لقرار رحيل سترلينغ (انتقال إلى تشيلسي)“.

وأضاف: ”إذا أراد محرز المشاركة في المباريات بشكل مستمر، يجب أن يرحل عن الفريق، أرى أنه سعيد بهذا الوضع وببقائه احتياطيا“.

وتابع أبو تريكة: ”محرز لكي يستعيد مستواه المعهود، يجب عليه المشاركة بستة أو سبعة لقاءات كأساسي، لو كنت مكان محرز سأتخذ قرار الرحيل، محرز كانت أمامه خيارات الانتقال لآرسنال، وتشيلسي، لكن اللاعب راضٍ بالوضع“.

وشارك محرز في 9 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في مختلف المسابقات، لكنه بواقع 351 دقيقة، لم يسجل فيها أو يصنع.

والموسم الماضي لعب محرز مع مانشستر سيتي 47 دقيقة، بواقع 2931 دقيقة، سجل فيها 24 هدفا وصنع 9.

وتعاقد مانشستر سيتي في السوق الصيفي مع إيرلينغ هالاند، وجوليان ألفاريز لتعزيز الخط الأمامي، ما يؤثر على عدد الدقائق التي يلعبها محرز تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.