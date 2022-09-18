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رياضة

من هي المغربية إيناس لقلالش المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للغولف؟
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 5:14 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 6:45 GMT

من هي المغربية إيناس لقلالش المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للغولف؟

حققت المغربية إيناس لقلالش إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للغولف للسيدات، التي احتضنتها مدينة دوفيل الفرنسية، لتحقق لرياضة الغولف المغربية أيضا

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

حققت المغربية إيناس لقلالش إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للغولف للسيدات، التي احتضنتها مدينة دوفيل الفرنسية، لتحقق لرياضة الغولف المغربية أيضا إنجازا غير مسبوق عبر الفوز ببطولة دولية تاريخية قديمة انطلقت عام 1906.

وتمكنت اللاعبة المغربية من توقيع 66 ضربة (11ضربة تحت المعدل) لتحتل المركز الأول بعد تغلبها في جولتين على كل من الإنجليزية ميغان ماكلارن (الثانية في الترتيب بـ10 ضربات تحت المعدل)، والفرنسية سيلين بوتيي (الثالثة في الترتيب بـ8 ضربات تحت المعدل).

المغربية إيناس لقلالش تبلغ 24 عاما من العمر، وبدأت رياضة الغولف في النادي الملكي لأنفا في الدار البيضاء عن عمر 11 سنة، وكانت برفقة والدها الذي شجعها على ممارسة الرياضة وكان لاعبا للغولف.

وتمكنت البطلة المغربية الشابة من الفوز بـ15 دوريا كلاعبة هاوية للغولف، وحصلت على رخصة احترافية في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكانت أول مشاركة لها كلاعبة محترفة في بطولة أرامكو الدولية للسيدات في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 17 و20 آذار/مارس الماضي، وبالتالي أصبحت ثاني امرأة عربية تشارك في الجولة الأوروبية للسيدات كعضو كامل من خلال البطولة السعودية.

وتسعى البطلة المغربية الشابة إيناس لقلالش من خلال مشاركتها كمحترفة والتألق إلى إلهام الجيل القادم من النساء العربيات المهتمات بهذه الرياضة لتحقيق طموحاتهن الشخصية.

وقالت إيناس لقلالش، بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة للغولف: ”أنا فخورة وسعيدة بما حققته ليس فقط من أجلي بل من أجل وطني أيضا، كنت أعرف أن العديد من المتابعين يشاهدونني خلف شاشات التلفزيون وسعيدة بهذا الإنجاز كأول امرأة عربية تحقق لقب هذه البطولة“.

وأضافت البطلة المغربية: ”عائلتي هي سندي وهي من تدعمني وكنت أتمنى أن يكونوا معي في هذه البطولة“.

وتحظى رياضة الغولف في المغرب بدعم كبير من الدولة المغربية، رغم كونها تعتبر رياضة نخبة وأغنياء، وتنظم في المغرب عدة بطولات دولية أبرزها جائزة الحسن الثاني للغولف للرجال وكأس الأميرة للا مريم للغولف للسيدات.

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