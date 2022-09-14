قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن الفحوص الطبية كشفت أن نجم المنتخب الوطني يوسف المساكني لا يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة لتتلاشى المخاوف من إمكانية غيابه عن نهائيات كأس العالم في قطر.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان ”فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حاليا يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوص الضرورية… كشفت الفحوص عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة (الرباط الصليبي)“.

وخرج المساكني من أرض الملعب بعد إصابة في الركبة في الدقيقة 67 من المباراة التي تعادل فيها فريقه العربي 1-1 مع أم صلال في دوري نجوم قطر يوم الثلاثاء.

ولم يكشف النادي القطري عن طبيعة إصابة لاعب منتخب تونس الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

وأثارت الإصابة مخاوف من حرمان المساكني من خوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا.