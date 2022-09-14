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رياضة

يوسف المساكني لا يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 14:13 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 14:35 GMT

يوسف المساكني لا يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة

خرج المساكني من أرض الملعب بعد إصابة في الركبة في الدقيقة 67

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المصدر: رويترز

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن الفحوص الطبية كشفت أن نجم المنتخب الوطني يوسف المساكني لا يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة لتتلاشى المخاوف من إمكانية غيابه عن نهائيات كأس العالم في قطر.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان ”فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حاليا يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوص الضرورية… كشفت الفحوص عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة (الرباط الصليبي)“.

وخرج المساكني من أرض الملعب بعد إصابة في الركبة في الدقيقة 67 من المباراة التي تعادل فيها فريقه العربي 1-1 مع أم صلال في دوري نجوم قطر يوم الثلاثاء.

ولم يكشف النادي القطري عن طبيعة إصابة لاعب منتخب تونس الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

وأثارت الإصابة مخاوف من حرمان المساكني من خوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا.

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