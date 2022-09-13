مدرب تونس: منتخب البرازيل "فريق أسطوري" ومواجهته حلم كل مدرب ولاعب

وصف جلال القادري مدرب تونس، اليوم الثلاثاء، منتخب البرازيل بأنه ”فريق أسطوري“، وقال إن مواجهته حلم كل مدرب ولاعب.

وستخوض تونس مباراتين وديتين ضد جزر القمر في 22 سبتمبر أيلول الحالي، والبرازيل بعدها بخمسة أيام في فرنسا، استعدادا لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال القادري في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيلة الفريق: ”مواجهة البرازيل ستكون ضد منافس أسطوري ولا يوجد مدرب أو لاعب لا يحلم بخوض هذه المباراة“.

لكن مدرب تونس أكد أهمية المواجهة الأولى ضد جزر القمر وقال: ”الأضواء مسلطة على المباراة ضد البرازيل لكن مواجهة جزر القمر مهمة جدا“.

وتابع: ”مباراتنا ضد جزر القمر ستمنحنا فكرة حول المستوى الذي بلغه الفريق واختياراتنا وهل نحن نسير في الطريق الصحيح؟“

وتستعد تونس للمشاركة السادسة في تاريخها بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي.

وتابع: ”اكتسب المنتخب التونسي سمعة ومكانة بين المنتخبات العالمية لذلك وضعنا برنامجا إعداديا لخوض كأس العالم على أعلى مستوى“.

وكشف القادري أن منتخب بلاده سيخوض معسكرا في السعودية سيلعب خلاله مباراة ودية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتلعب تونس في كأس العالم ضمن مجموعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي:

حراس المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) والبشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) والصدقي الدبشي (الترجي).

المدافعون: نادر الغندري (الأفريقي) وبلال العيفة (الكويت الكويتي) وعمر الرقيق (سبارتا روتردام الهولندي) ومحمد دراجر (لوسيرن السويسري) وحمزة المثلوثي (الزمالك المصري) ومنتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) ورامي كعيب (هيرنفين الهولندي) وعلي العابدي (كاين الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي المصري) وديلان برون (سالرنيتانا الإيطالي).

لاعبو الوسط: غيلان الشعلالي (الترجي) وشيم الجبالي (ليون الفرنسي) ومرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) وسيف الدين الخاوي (كليرمو الفرنسي) وإلياس السخيري (كولن الألماني) وحنبعل المجبري (برمنغهام سيتي الإنجليزي) ويوسف المساكني (العربي القطري) وعيسى العيدوني (فرينسفاروش المجري) وفرجاني ساسي (الدحيل القطري) ونعيم السليطي (الاتفاق السعودي) وأنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي).

المهاجمون: سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) ووهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي) وطه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) وعصام الجبالي (أودينسه الدنماركي) وسيف الله لطيف (بازل السويسري).