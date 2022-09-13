وفاة عبدالرحمن مهداوي مدرب الجزائر الأسبق

توفي مدرب المنتخب الجزائري الأسبق عبدالرحمن مهداوي، عن عمر ناهز 73 عاما بعد معاناة مع المرض.

وأعلن التلفزيون العمومي الجزائري وفاة المدرب الجزائري، اليوم الثلاثاء.

وسبق لمهداوي تدريب العديد من الأندية الجزائرية كما درب المنتخب الجزائري الأول والمنتخب العسكري الجزائري وفاز معه بلقب بطولة العالم لكرة القدم العسكرية.

وغرد المعلق الجزائري حفيظ دراجي: ”ألف رحمة ومغفرة تتنزل على روح المدرب الوطني الجزائري الأسبق عبدالرحمن مهداوي الذي وافته المنية اليوم“.

ومن أبرز الأندية التي قادها مهداوي: نصر حسين داي ووداد تلمسان والأنصار السعودي والتعاون ومولودية الجزائر واتحاد الحراش وأهلي بنغازي الليبي ومولودية بجاية وغالي معسكر وأخيرا دفاع تاجنانت.

ومر المدرب الجزائري الأسبق بظروف صحية صعبة مؤخرا، كما طاردته شائعات الوفاة أكثر من مرة.