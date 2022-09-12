عودة حكيم زياش وغياب حمدالله.. وليد الركراكي يعلن قائمة المنتخب المغربي لمباراتي تشيلي وباراغواي

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم المباراتين الوديتين أمام تشيلي وباراغواي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم/ قطر 2022.

واختار الركراكي 31 لاعبًا في قائمة ”أسود الأطلسي“، والتي شهدت عودة حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، والذي كان أعلن اعتزاله اللعب دوليا بسبب خلافه مع المدرب السابق وحيد خليلوزيدش، ولكنه استجاب لدعوة المدير الفني الجديد للمغرب.

كما شهدت القائمة ،أيضًا، انضمام يونس بلهندة، لاعب وسط أضنة دمير سبور التركي، مع وجود عبدالحميد الصابيري ووليد شيديرا للمرة الأولى، فيما غاب عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي.

وقال وليد الركراكي، في تصريحات إعلامية، عقب إعلان القائمة ”تحدثت مع عبدالرزاق حمدالله، وأبلغته بأنه مرحب به في المنتخب، في حال استعاد جاهزيته“.

كما شهدت القائمة ظهور بدر بانون مدافع قطر القطري للمرة الأولى بعد غياب طويل بداعي المرض الذي عانى منه منذ يناير الماضي خلال فترته مع الأهلي المصري.

ويعد هذا المعسكر الأول لـ“أسود الأطلسي“ تحت قيادة الركراكي، ضمن استعدادات منتخب المغرب لخوض نهائيات كأس العالم 2022 خلال الفترة من الـ20 من نوفمبر إلى الـ18 من ديسمبر.

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وسيواجه منتخب المغرب نظيره تشيلي يوم الـ23 من سبتمبر الجاري في برشلونة (ملعب إسبانيول)، ثم يلاقي باراغواي يوم الـ27 من الشهر ذاته في إشبيلية (ملعب ريال بيتيس).

قائمة منتخب المغرب:

في حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) – رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي).

خط الدفاع: الدفاع: أشرف داري (بريست) – سامي مايي (فيرينكفاروسي) – جواد الياميق (ريال بلد الوليد) – رومان سايس (بشيكتاش) – بدر بانون (قطر القطري) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – نصير مزراوي (بايرن ميونخ) – حمزة الموساوي (نهضة بركان) – يحيى عطية الله (الوداد الرياضي).

خط الوسط: يونس بلهندة (أضنة دمير سبور) – سفيان أمرابط (فيورنتينا) – يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) – أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) – سليم أملاح (ستاندار دو لييغ) – عز الدين أوناحي (أنجيه).

وفي الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) – منير الحدادي (خيتافي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) – زكرياء أبو خلال (تولوز) – سفيان بوفال (أنجيه) – أيوب الكعبي (هاتي سبور التركي) – ريان مايي (فيرينكفاروسي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – وليد شديرا (باري الإيطالي).