نهضة بركان يسقط الوداد ويتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

حقق نهضة بركان فوزا ثمينا على نظيره الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب ”مولاي عبدالله“، ليتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه.

سجل ثنائية نهضة بركان الشرقي البحري في الدقيقة 32.

وسجل الشرقي البحري هدفه برأسية متقنة بعد ما نجح في الارتقاء دون رقابة، مستغلًا عرضية الظهير الأيسر حمزة الموساوي المتقنة.

وأضاف الهدف الثاني سفيان المودن من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

شرقي البحري يتقدم لنادي نهضة بركان على الوداد.#الوداد_نهضة_بركان #السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/8uDiE6BBUO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وشارك الوداد بوصفه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، كما يشارك نهضة بركان بوصفه بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمنت الكرة المغربية التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة لتصبح ثاني أكثر دولة تحقق أنديتها البطولة بعد مصر التي حققت اللقب 12 مرة.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 28 يوليو الماضي في نهائي كأس العرش المغربي، وفاز نهضة بركان بركلات الترجيح.

وهذا هو اللقب الثالث في العام الحالي لنهضة بركان إذ سبق أن توج بلقب كأس العرش المغربي بركلات الترجيح على حساب الوداد أيضا.

ومنح البحري التقدم لنهضة بركان عندما حول تمريرة حمزة الموساوي من الناحية اليسرى بضربة رأس على يسار الحارس أحمد رضا التاكناوتي.

وحاول الوداد بطل دوري الأبطال التعويض لكن الحارس حمزة الحمياني أبعد كرة من يحيى جبران ثم تسديدة من يحيى عطية الله في نهاية الشوط الأول.

وضغط الوداد في الشوط الثاني واستغل نهضة بركان المساحات ليحصل شادراك موزونجو على ركلة جزاء نفذها المودن بنجاح.

واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ركلة جزاء للوداد بعد سقوط البديل محمد أوناجم لكنه ألغاها بعد مراجعة الواقعة في شاشة خارج الملعب بعد طلب من حكم الفيديو المساعد.

وتكرر الأمر عندما احتسب غربال ركلة جزاء ثانية لنهضة بركان قبل أن يتدخل حكم الفيديو لإلغائها.