الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان

يستضيف ملعب (مولاي عبدالله) بالعاصمة المغربية الرباط مواجهة مغربية خالصة، اليوم السبت، تجمع بين الوداد ونهضة بركان في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوداد ونهضة بركان في السوبر الأفريقي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت المغرب على ملعب (مولاي عبدالله) بصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق جواد بدة، وقناة المغربية الرياضية البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.

ماذا يقول التاريخ؟

تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي لأول مرة بين فريقين مغربيين، وهي المرة الرابعة التي تقام بين فريقين من نفس الدولة.

وسبق أن تقابل الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية في سوبر 1994 وفاز الزمالك بنتيجة 1/0، كما تقابل الزمالك ضد المقاولون العرب من مصر في سوبر 1997 وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

وتقابل أيضاً النجم الساحلي والصفاقسي التونسيان في سوبر 2008 وفاز النجم الساحلي بنتيجة 2/1.

وفاز الوداد بلقب السوبر الأفريقي مرة وحيدة عام 2018، ويخوض بطولة السوبر الأفريقي للمرة الرابعة بعدما خسر اللقب مرتين عامي 1993 و2003.

ولم يفز نهضة بركان بلقب السوبر ولكنه خسر نسخة 2021 على يد الأهلي المصري.

ويشارك الوداد بوصفه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، كما يشارك نهضة بركان بوصفه بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمنت الكرة المغربية التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة لتصبح ثاني أكثر دولة تحقق أنديتها البطولة بعد مصر التي حققت اللقب 12 مرة.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 28 يوليو الماضي في نهائي كأس العرش المغربي وفاز نهضة بركان بركلات الترجيح.

أسلحة الوداد

يبحث الوداد عن تحقيق لقب السوبر الأفريقي واستكمال ما قدمه في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 5 أعوام بخلاف التتويج بلقب الدوري المغربي.

وقال الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الوداد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه تولى المهمة منذ وقت قصير خلفا للمدرب وليد الركراكي، مؤكدا أنه لا يحمل عصا سحرية ويسعى لتطوير الفريق وزيادة التناغم سريعا.

وأشار إلى أنه يقدر طموح جماهير الوداد وحبها للانتصارات وسيحاول تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي، مؤكدا أن مباراة السوبر لن يكون لها علاقة بخسارة الكأس على يد نهضة بركان.

وافتتح الوداد الدوري المغربي بالتعادل خارج ملعبه مع الفتح الرباطي بنتيجة 1/1، ثم فاز على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة 3/1.

ويعتمد الوداد على طريقة 4/2/3/1 بتشكيلة تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي، وأمامه الرباعي الشيخ كومارا وأمين فرحان وأيوب عملود ويحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره آرسين زولا وأمامهما صانع الألعاب أيمن الحسوني، وعلى الأطراف زهير مترجي وبولي جونيور سامبو أو محمد أوناجم، بينما يقود الهجوم حميد أحداد.

أوراق نهضة بركان

يتطلع أيضاً نهضة بركان لتحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه وتكرار سيناريو التفوق أمام الوداد.

وقدم الفريق بداية ضعيفة في الدوري المغربي بالخسارة على يد حسنية أغادير بنتيجة 0/1 على ملعبه ثم التعادل مع الفتح الرباطي بنتيجة 1/1 خارج دياره.

واعترف الجزائري عبدالحق بن شيخة المدير الفني لفريق نهضة بركان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بشعوره بضغوط كبيرة لأن نهضة بركان بطل الكونفدرالية وحقق لقب الكأس ويسعى لتحقيق البطولات.

وأوضح أن فريقه سيواجه بطل القارة ويسعى لتحقيق اللقب، مؤكداً أن مواجهة السوبر الأفريقي فاصلة وستختلف كثيرا عن نهائي كأس العرش.

ويعتمد نهضة بركان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى حمزة الحمياني، وأمامه الرباعي إيسوفو دايو وحمزة الركراكي وعبدالكريم البعدي وحمزة موساوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط لامين كمارا وبجواره جبريل واتارا وسفيان المودن، وفي الهجوم ياسين لبحيري وشادراك لوكومبي وإبراهيم البحراوي.

وقال المدرب المغربي عبدالرحيم طاليب لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة السوبر الأفريقي تختلف تماما عن تفاصيل مباراة نهائي الكأس، مؤكدا أن نهضة بركان والوداد هما الأفضل في القارة السمراء خلال الموسم الماضي، والجميع ينتظر وجبة كروية دسمة.

وأشار إلى أن الوداد يملك مدربا قديرا بقيمة عموتة ولديه حلول هجومية متنوعة، مؤكدا أن نهضة بركان ما زال في حالة تناغم مع أفكار المدرب بن شيخة ومباراة السوبر ستكون مهمة للفريقين بخلاف أنها بطولة خاصة ومواجهة فاصلة.