اشتباك بالأيدي بين لاعبي المغرب والجزائر بعد فوز الأخير بكأس العرب تحت 17 عاما (فيديو)

شهدت مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره المغربي تحت 17 عامًا، في نهائي بطولة كأس العرب، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

وفاز منتخب الجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين على المنتخب المغربي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وعقب صافرة النهاية اندلعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي وإداريي منتخبي المغرب والجزائر بعد حسم منتخب الجزائر تحت 17 عامًا بطولة كأس العرب بركلات الترجيح.

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي وإداريي منتخبي المغرب والجزائر بعد حسم منتخب الجزائر تحت 17 عامًا بطولة كأس العرب بركلات الترجيح.

pic.twitter.com/wDTA2E7xFD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2022

وحصد منتخب الجزائر لقب بطل كأس العرب 2022 للناشئين تحت 17 عاما لأول مرة في تاريخه بعدما فاز بها منتخب السعودية والعراق من قبل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي، حتى نجح المنتخب المغربي في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد أرشيدي خلال الدقيقة 51.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن منتخب الجزائر للناشئين من تسجيل هدف التعادل بتوقيع اللاعب إسماعيل الطيب، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمحاربي الصحراء.