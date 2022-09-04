الصفاقسي يلدغ الأفريقي ويتأهل إلى نهائي كأس تونس

تأهل النادي الصفاقسي إلى نهائي كأس تونس، للموسم 2021/2022، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على الأفريقي، اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يتقدم زهير الذوادي للأفريقي من ضربة جزاء في الدقيقة 77، لكن الموريتاني إسماعيل دياكيتي تعادل للصفاقسي في الدقيقة 82.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، حيث سجل فارس ناجي هدف الفوز بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة سكنت شباك الأفريقي في الدقيقة 123 ليتأهل الصفاقسي إلى المباراة النهائية.

وفي آخر 10 مباريات بين الصفاقسي والأفريقي في مختلف المسابقات فاز الصفاقسي 6 مرات، في حين فاز الأفريقي مرة وحيدة (العام 2019)، وتعادلا 3 مرات فاز الصفاقسي في واحدة منها بضربات الترجيح.

ومن المقرر أن يلعب الصفاقسي في المباراة النهائية مع مستقبل المرسى.

ونال الصفاقسي لقب نسخة، الموسم الماضي، في كأس تونس، علمًا بأن الترجي أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 15 لقبًا، ثم الأفريقي بـ13 لقبًا، ثم النجم الساحلي والصفاقسي بـ10 و6 ألقاب على الترتيب.