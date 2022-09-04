الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأفريقي ضد الصفاقسي في نصف نهائي كأس تونس

يستضيف الملعب الأولمبي ”حمادي العقربي“، مساء اليوم الأحد، المواجهة التي تجمع بين الأفريقي والصفاقسي في نصف نهائي كأس تونس.

وتأهل مستقبل المرسى إلى الدور النهائي للبطولة بعد فوزه على اتحاد بن قردان بنتيجة 1-0 أمس الأول الجمعة، لينتظر الفائز من مواجهة الأفريقي والصفاقسي في اللقاء النهائي، يوم السبت المقبل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأفريقي ضد الصفاقسي في نصف نهائي كأس تونس.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب رادس ”حمادي العقربي“ في السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس بصافرة الحكم هيثم قيراط.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.



مشوار الفريقين

تأهل الأفريقي إلى نصف النهائي بعدما أقصى النجم الساحلي من دور الـ32 بنتيجة 1-0 ثم تخطى عقبة فريق تاكلسة بالنتيجة ذاتها في دور الستة عشر.

وتجاوز الأفريقي عقبة هلال الشابة في دور الثمانية بنتيجة 1-0 ليتأهل إلى نصف النهائي.

وصعد الصفاقسي بعد فوزه على حساب نجم المتلوي بنتيجة 3-0 في دور الـ32.

وتأهل الصفاقسي على حساب اتحاد تطاوين بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر، ثم فاز على مستقبل الرجيش بنتيجة 4-2 في ربع النهائي.

وتعادل الفريقان في آخر لقاء بينهما يوم الـ23 من يونيو الماضي دون أهداف في مرحلة التتويج، بينما فاز الصفاقسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في آخر لقاء جمعه بالأفريقي في الكأس بنهائي نسخة الموسم الماضي.

ويحمل الصفاقسي لقب الكأس برصيد 6 مرات آخرها نسخة الموسم الماضي، بينما حقق الأفريقي اللقب 13 مرة آخرها عام 2018.



أسلحة الصفاقسي

يتطلع الصفاقسي لتحقيق الفوز على حساب الأفريقي والتأهل للمباراة النهائية للحفاظ على لقب الكأس.

وقال كريم دلهوم، المدير الفني للصفاقسي، في تصريحات صحفية قبل المواجهة إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على حساب الأفريقي، مؤكدا أنها مباراة قوية وتكرار لنهائي نسخة الموسم الماضي.

وأقيمت التدريبات الأخيرة للصفاقسي بحضور الجماهير لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب الأفريقي.

ويعتمد الصفاقسي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الهادي قلعول وأمامه رباعي خط الدفاع محمد نصراوي وعلاء غرام وأسامة بحري وصابر سوداني.

ويقود خط الوسط شادي الهمامي وفارس ناجي ونابي كمارا، بينما يقود الهجوم حازم الحاج حسن وإسماعيل دياكاتيه وبلال الحمروني.

أوراق الأفريقي

يتطلع الأفريقي للثأر من الصفاقسي والتأهل للمباراة النهائية على حسابه، خاصة بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي.

وقال المدرب الفرنسي برتران مارشان المدير الفني لفريق الأفريقي، لصفحة ناديه عبر موقع فيسبوك، إن فريقه أصبح جاهزا للمواجهة بعد تحضيرات مكثفة، مؤكدا أن اللقاء سيكون صعبا وقويا أمام الصفاقسي.

وأوضح أن الصفاقسي فريق قوي والأفريقي لديه تاريخ مميز وهو ما يجعل مواجهة الفريقين لها طابع خاص وسيكون هناك العديد من التفاصيل التي تحسم الأمور في المستطيل الأخضر.

ويعتمد مارشان على التشكيلة التي تضم حارس المرمى سيف الدين الشرفي وأمامه ثلاثي الدفاع رامي بديوي وغازي عبد الرازق ونبيل لعمارة.

ويقود خط الوسط خليل كساب وأحمد خليل وياسين دريدي وأمادو صبو وفي الهجوم زهير الذوادي وحمدي لعبيدي وآدم غريب.

وقال يامن بن ذكري مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون قوية ومتكافئة رغم أن خبرة مارشان قد تلعب دورا في ترجيح كفة الأفريقي.

وأوضح أن الصفاقسي لديه أيضا دوافع للتأهل للنهائي والحفاظ على اللقب، كما إن حماسة مدربه كريم دلهوم ستنتقل للاعبي الفريق.