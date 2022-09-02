الفتح يفرض التعادل على الوداد حامل اللقب بافتتاح الدوري المغربي

فرض الفتح الرباطي التعادل 1-1 على ضيفه الوداد الرياضي المدافع عن اللقب، اليوم الجمعة، في مباراة أقيمت بالرباط ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وتقدم الفتح الذي كان الفريق الوحيد الذي هزم الوداد ذهابًا و إيابًا، الموسم الماضي، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأس لمروان الوادني بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى من المهدي قرناص لاعب الوداد السابق.

وأدرك الوداد التعادل بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها أيمن الحسوني وخدعت الحارس المهدي بنعبيد الذي كان متقدمًا عن مرماه.

وأكمل الفتح آخر 5 دقائق بعشرة لاعبين بعد طرد الوادني بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود حالة اعتداء دون كرة.

وجمع الوداد والفتح نقطة واحدة لكل منهما في مستهل الموسم الجديد.

وكان حسنية أغادير قد افتتح مباريات الموسم الجديد بالفوز على نهضة بركان 1-صفر.