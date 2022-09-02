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رياضة

كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان في الرباط
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 11:27 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 12:15 GMT

كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان في الرباط

قالت قناة "الرياضية" المغربية إن مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الوداد البيضاوي ونهضة بركان المغربيين ستقام في العاصمة المغربية الرباط. وكتبت القناة عبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت قناة ”الرياضية“ المغربية إن مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الوداد البيضاوي ونهضة بركان المغربيين ستقام في العاصمة المغربية الرباط.

وكتبت القناة عبر موقع ”تويتر“: ”رسميا.. نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان يجرى بالمركب الرياضي مولاي عبدالله في الرباط“.

ويجمع كأس السوبر الأفريقي بين الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق أن حقق الوداد لقب كأس السوبر الأفريقي مرة وحيدة عام 2018، في حين لم يسبق لنهضة بركان التتويج باللقب من قبل.

والأهلي المصري أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 مرات، مقابل 4 للزمالك، و3 لمازيمبي، ولقبين لكل من الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي وإنييمبا.

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