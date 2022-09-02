الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الفتح الرباطي والوداد في الدوري المغربي

يفتتح الوداد حملة الدفاع عن لقب الدوري المغربي اليوم الجمعة، بمواجهة قوية خارج الديار أمام الفتح الرباطي.

ويلعب أيضا مولودية وجدة مع ضيفه الجيش الملكي، كما يلعب الدفاع الجديدي والاتحاد التوركي.

وانطلقت منافسات الدوري المغربي بخسارة نهضة بركان على ملعبه أمام حسنية أكادير بنتيجة 0/1.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الفتح الرباطي والوداد البيضاوي في الدوري المغربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت المغرب على ملعب (مولاي الحسن) بصافرة الحكم حمزة الفارق.

وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق عادل المسعودي.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الوداد مع الفتح الرباطي يوم 20 يوليو الماضي، وفاز الوداد بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وفاز الفتح في لقاءي الدوري بالموسم الماضي بنتيجة 3/2 و2/1.

ولم يخسر الوداد مباراته الافتتاحية في الدوري المغربي منذ هزيمته على يد أولمبيك آسفي بنتيجة 2/1 يوم 7 سبتمبر 2018.

أسلحة الوداد

يخوض الوداد اختبارا صعبا خارج دياره بعد رحيل مديره الفني وليد الركراكي وتعيين الحسين عموتة مديرا فنيا للفريق على حسابه.

وأعلن الوداد تعاقده مع محمد أوناجم في صفقة انتقال حر بجانب حميد أحداد مهاجم الرجاء وإسماعيل المترجي لاعب شباب المحمدية وعماد خنوس لاعب المغرب التطواني وياسين فينتي ومهدي عشبي وإلياس الزاهر والمدافع الجزائري عماد الدين أبوبكر وهمام بعوش ويوسف الموتي والكونغولي آرسين زولا والسنغالي جونيور سامبو.

واستغنى الوداد عن لاعبه أشرف داري إلى بريست الفرنسي والتنزاني سيمون ميسوفا وبدر جدارين وإبراهيم نجم الدين وبديع أووك وجي مبينزا وأيوب سكومة.

ويعتمد الوداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي، وأمامه الرباعي أمين فرحان والشيخ كومارا وأيوب عملود ويحيى عطية الله في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره جلال داودي وأيمن الحسوني، بينما يقود الهجوم محمد أوناجم وزهير المترجي وحميد أحداد.

🚨 New arrival alert : Youssef Elomari is officially red and white 🔴⚪️ Welcome to your new home 🤩 🚨 يوسف العماري رسميا باللون الأحمر والأبيض🔴⚪ مرحبا بك في بيتك الجديد 🤩#DIMAFUS #ALLEZFUS pic.twitter.com/kekaOvoB0m — Fath Union Sport-FUS (@FUS_OFFICIEL) September 1, 2022

أوراق الفتح

يسعى الفتح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره في مستهل الموسم الجديد.

ويقود الفتح المدرب جمال السلامي أحد نجوم الرجاء البيضاوي السابقين والذين سبقوا أن واجه الوداد في أكثر من مناسبة في ديربي الدار البيضاء.

وتعاقد الفتح الرباطي مع حارس المرمى أيمن مجيد والإيفواري هيرفي جي ومروان لوادني وسهيل ياشو ومروان إيلاز وعمر كمارا وأمين عزري وحمزة هانوري وحمزة قرقور.

ورحل عن الفريق المهدي مبارك إلى العين الإماراتي، ورضا هجهوج إلى الفيصلي السعودي، ومنتصر لهتيمي إلى طرابزون سبور التركي.

أبناء العاصمة على اتم الاستعداد للمقابلة الأولى هذا الموسم 🔴⚡️#DIMAFUS #ALLEZFUS pic.twitter.com/oWH9eCtsR7 — Fath Union Sport-FUS (@FUS_OFFICIEL) August 31, 2022

ويعتمد الفتح على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن مجيد، وأمامه رباعي خط الدفاع المهدي الباسل وسعد آيت خرصة وأنس باش وأشرف رمزي.

ويقود خط الوسط هيرفي جي وحمزة قرقور وأمامهما زكريا أزود، وعلى الأطراف مروان إيلاز وأمين عزري مع المهاجم جونيور كاميني.

وقال عبدالرحيم طاليب مدرب الوداد الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون مهمة صعبة للفريقين، خاصة أنها تجمع بين مدربين كبيرين بقيمة السلامي وعموتة.

وأوضح أن الوداد أجرى تعديلات عديدة على صفوفه ببيع بعض نجومه والتعاقد مع عناصر جديدة، كما أن الفتح وافق على رحيل بعض لاعبيه الموهوبين مثل المهدي مبارك ومنتصر لهتيمي.