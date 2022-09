الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الفتح الرباطي والوداد في الدوري المغربي

يفتتح الوداد حملة الدفاع عن لقب الدوري المغربي اليوم الجمعة، بمواجهة قوية خارج الديار أمام الفتح الرباطي.

ويلعب أيضا مولودية وجدة مع ضيفه الجيش الملكي، كما يلعب الدفاع الجديدي والاتحاد التوركي.

The 2022/23 season is almost here 🔔☝🏼 #FUSWAC #DimaWydad pic.twitter.com/Oa0jXqE1wF

وانطلقت منافسات الدوري المغربي بخسارة نهضة بركان على ملعبه أمام حسنية أكادير بنتيجة 0/1.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الفتح الرباطي والوداد البيضاوي في الدوري المغربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت المغرب على ملعب (مولاي الحسن) بصافرة الحكم حمزة الفارق.

وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق عادل المسعودي.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الوداد مع الفتح الرباطي يوم 20 يوليو الماضي، وفاز الوداد بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وفاز الفتح في لقاءي الدوري بالموسم الماضي بنتيجة 3/2 و2/1.

ولم يخسر الوداد مباراته الافتتاحية في الدوري المغربي منذ هزيمته على يد أولمبيك آسفي بنتيجة 2/1 يوم 7 سبتمبر 2018.

Ounajem : He’s here and he’s Perfect ❤️🤌🏼 #DimaWydad pic.twitter.com/DEdz7IofSr

أسلحة الوداد

يخوض الوداد اختبارا صعبا خارج دياره بعد رحيل مديره الفني وليد الركراكي وتعيين الحسين عموتة مديرا فنيا للفريق على حسابه.

وأعلن الوداد تعاقده مع محمد أوناجم في صفقة انتقال حر بجانب حميد أحداد مهاجم الرجاء وإسماعيل المترجي لاعب شباب المحمدية وعماد خنوس لاعب المغرب التطواني وياسين فينتي ومهدي عشبي وإلياس الزاهر والمدافع الجزائري عماد الدين أبوبكر وهمام بعوش ويوسف الموتي والكونغولي آرسين زولا والسنغالي جونيور سامبو.

واستغنى الوداد عن لاعبه أشرف داري إلى بريست الفرنسي والتنزاني سيمون ميسوفا وبدر جدارين وإبراهيم نجم الدين وبديع أووك وجي مبينزا وأيوب سكومة.

ويعتمد الوداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي، وأمامه الرباعي أمين فرحان والشيخ كومارا وأيوب عملود ويحيى عطية الله في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره جلال داودي وأيمن الحسوني، بينما يقود الهجوم محمد أوناجم وزهير المترجي وحميد أحداد.

🚨 New arrival alert : Youssef Elomari is officially red and white 🔴⚪️

Welcome to your new home 🤩

🚨 يوسف العماري رسميا باللون الأحمر والأبيض🔴⚪

مرحبا بك في بيتك الجديد 🤩#DIMAFUS #ALLEZFUS pic.twitter.com/kekaOvoB0m

— Fath Union Sport-FUS (@FUS_OFFICIEL) September 1, 2022