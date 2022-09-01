إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية نوفمبر المقبل

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إجراء قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر نوفمبر من عام 2022، بعد نهاية مرحلة الـ32.

ولم يكشف الكاف عن اليوم المحدد لإجراء قرعة دور المجموعات، غير أنه أعلن إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

وتنطلق المرحلة التمهيدية من بطولات خلال سبتمبر الجاري من خلال الدور التمهيدي الأول ”دور الـ64“.

وتم تحديد مواعيد مباريات الذهاب في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته للجولة.

كما تم تحديد الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل موعدا لمباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني ”دور الـ 32″، فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر ذاته.

كما تم تحديد يومي 2 و9 نوفمبر موعدا لمباريات الدور الإضافي الثاني ”دور الـ 32 الثاني“ ببطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الوداد المغربي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، فيما يحمل نهضة بركان المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية.

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الثلاثاء، لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، عن مواجهات قوية منتظرة للأهلي المصري وأخرى للترجي التونسي في دور الــ32.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 أندية لن تشارك في مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2022 / 2023 الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وهي كالتالي: الأهلي والوداد المغربي والرجاء المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

الوداد المغربي حامل اللقب سيلعب ضد الفائز من مباراة ريفرز يونايتد النيجيري أو واتانغا الليبيري.

القرعة أسفرت أيضًا عن مواجهة الأهلي المصري للفائز من مباراة الجيش الوطني الرواندي واتحاد المسنتيري التونسي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

الترجي سيواجه في الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الأفريقية الفائز من مواجهة ستاد مانجي الغابوني وبلاتو يونايتد النيجيري.

الزمالك المصري سيلعب ضد إيليكت ”تشاد“ وفي حالة تأهله يواجه الفائز من فلامبو البوروندي والاتحاد الليبي في دور الـ 32.

الأندية الجزائرية: رانجرز السيراليوني ضد شباب بلوزداد الجزائري – نادي كازا السنغالي ضد شبيبة القبائل الجزائري.