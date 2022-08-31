رسميًا: وليد الركراكي مدربًا لمنتخب المغرب في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين المدرب الوطني وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، خلفًا للبوسني وحيد خليلوزيتش.

وسيتولى المدرب الوطني ”الركراكي“ قيادة منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي إن الركراكي سيقود المنتخب في كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن عقد الركراكي يتضمن بندا يشترط الوصول إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج بحد أدنى.

وأكد لقجع أنه سيوفر كل الثقة والدعم والتسهيلات للمدرب الجديد.

وكان الركراكي قد قاد الوداد للفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وتولى وحيد خليلوزيتش تدريب منتخب المغرب، في أغسطس 2019، علمًا بأنه سبق أن تولى تدريب منتخبات: ساحل العاج، والجزائر، واليابان.

وسيشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك أسود الأطلس في نسخ: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب: بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.