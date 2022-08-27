رسميا.. الأندية تختار إقامة الدوري التونسي بنظام المجموعتين للموسم الثاني تواليا

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إن الأندية اختارت خوض منافسات الدوري المحلي بنظام المجموعتين للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف الاتحاد التونسي عقب اجتماعه مع مسؤولي الأندية في بيان الليلة الماضية إنه وقع الاتفاق على مواصلة اعتماد نظام المجموعتين بسبب نجاح النظام ”فنيا وجماهيريا“.

نبيل معلول: الترجي أبرم الصفقات اللازمة لتحقيق النجاح محليا وقاريا https://t.co/NlPsBXNrxB pic.twitter.com/tDLqY9iW1L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2022

وستضم كل مجموعة سبعة أندية ويتأهل أربعة فرق من كل واحدة إلى مرحلة التتويج باللقب، بينما ستتنافس بقية الأندية على البقاء بدوري الأضواء.

وستمنح نقاط الحوافز للمتأهلين لمرحلة التتويج إذ سينال المتصدر أربع نقاط ويحصل الثاني على ثلاث نقاط والثالث على نقطتين مقابل نقطة واحدة لصاحب المركز الرابع.

وستبدأ الأندية المنافسة في مرحلة المنافسة على البقاء بنقاط حوافز أيضا إذ سينال صاحب المركز الخامس أربع نقاط مقابل نقطتين لصاحب المركز السادس بينما سيدخل المتذيل دون نقاط.

وأقيم الدوري التونسي الموسم الماضي بنظام المجموعتين وتوج الترجي باللقب لسادس عام على التوالي وللمرة الـ 32 في تاريخه.

وتتكون المجموعة الأولى من: الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي واتحاد تطاوين والبنزرتي والملعب التونسي وأمل حمام سوسة.

رسميا: الترجي التونسي يتعاقد مع الأردني محمد فيصل أبوزريق "شرارة" https://t.co/einjnOROI2 pic.twitter.com/tEJ5MUspaT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وينتظر أمل حمام سوسة ما ستقرره لجنة الاستئناف حول الفريق الذي سيغادر للدرجة الثانية، باعتباره معنيا بالنزاع القائم حول شبهة التلاعب بنتيجة المباراة مع نجم المتلوي.

وتتكون المجموعة الثانية من: الاتحاد المنستيري والأفريقي واتحاد بن قردان ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي وأولمبيك سيدي بوزيد.

ونال الترجي لقب الموسم الماضي في الدوري التونسي، وهو التتويج السادس على التوالي للفريق، وهو أيضا أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري التونسي برصيد 32 لقبا، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للنادي الصفاقسي.