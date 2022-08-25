تصنيف الفيفا.. منتخب البرازيل يحتفظ بالصدارة.. ولا تغير في ترتيب السعودية ومصر والإمارات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ اليوم الخميس، عن التصنيف الدولي للمنتخبات لشهر أغسطس، حيث احتفظ منتخب البرازيل بالصدارة.

واحتفظ منتخب البرازيل بالصدارة يليه منتخبات بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا على الترتيب.

وفي المركز السادس جاء منتخب إسبانيا، ثم إيطاليا ثم هولندا على الترتيب. ويتبعهما منتخبا البرتغال والدنمارك في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وعلى مستوى قارة آسيا تصدر منتخب إيران التصنيف، وجاء في المركز الـ23 عالميا، ويليه منتخب اليابان (24 عالميا)، ثم كوريا الجنوبية (28 عالميا) ثم منتخب أستراليا (39 عالميا) ويتبعه منتخب قطر (49 عالميا).

واحتل المنتخب السعودي المركز السادس في تصنيف منتخبات قارة آسيا، وجاء في المركز الـ53 على المستوى العالمي، وتبعه منتخبا الإمارات والعراق في المركزين 69 و70 على الترتيب.

وفي أفريقيا تصدر منتخب السنغال صدارة منتخبات القارة واحتل المركز الـ18 عالميا، ثم منتخب المغرب في المركز الثاني (22 عالميا)، يليه منتخب تونس (30 عالميا)، ثم نيجيريا (31 عالميا)، ومن بعده الكاميرون (38 عالميا)، ثم جاء منتخب مصر في المركز الـ40 على مستوى العالم، متقدما على منتخب الجزائر.

ومن المقرر أن يصدر التصنيف التالي للفيفا يوم 6 أكتوبر 2022.

ويشهد شهر سبتمبر المقبل فترة توقف دولي قبل نحو شهرين على إقامة كأس العالم 2022 في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.