مرتضى منصور يعلن انتقال المغربي زكريا الوردي إلى الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري التعاقد مع المغربي زكريا الوردي قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد مرتضى منصور التعاقد مع زكريا الوردي، وأن اللاعب وقع واستلم أمواله، مشيرا إلى أن اللاعب يتواجد حاليا في القاهرة.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك انضمام المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربى السابق إلى الفريق الأبيض رسميًا. وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية "زكريا الوردى يساوى طارق حامد 15 مرة".#الدوري_التاريخي_يازمالك pic.twitter.com/mzJkAi9CYR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

وزكريا الوردي من مواليد الـ17 من أغسطس 1998، ويلعب في مركز خط الوسط، وظهر بمستويات قوية مع الرجاء في السنوات الماضية.

وتدرج زكريا الوردي بين الفئات السنية للمغرب التطواني حتى وصل للفريق الأول عام 2016، وانتقل الوردي إلى الرجاء في 2019، وقدم مستويات متميزة مع الفريق.

وبلغ زكريا الوردي مع الرجاء دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2020، قبل الخسارة ذهابا 0-1 وإيابا 1-3 أمام الزمالك، فريقه المحتمل.

رسميا.. الزمالك يلاقي الهلال السعودي على ستاد لوسيل الشهر المقبل https://t.co/YVK4Jjv1NN pic.twitter.com/bbxVrn6NLO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع الرجاء في 25 مباراة بالبطولات المحلية والأفريقية، وصنع هدفًا وحيدًا وحصل على 7 بطاقات صفراء ولم يسجل.

ويجيد الوردي اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات.

وضمن الزمالك يوم الإثنين التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه بعد خسارة مطارده بيراميدز 0/1 أمام فيوتشر.