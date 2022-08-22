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رياضة

مرتضى منصور يعلن انتقال المغربي زكريا الوردي إلى الزمالك
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 22:00 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 22:55 GMT

مرتضى منصور يعلن انتقال المغربي زكريا الوردي إلى الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري التعاقد مع المغربي زكريا الوردي قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي. وأكد مرتضى منصور التعاقد مع زكريا الوردي، وأن

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري التعاقد مع المغربي زكريا الوردي قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد مرتضى منصور التعاقد مع زكريا الوردي، وأن اللاعب وقع واستلم أمواله، مشيرا إلى أن اللاعب يتواجد حاليا في القاهرة.

وزكريا الوردي من مواليد الـ17 من أغسطس 1998، ويلعب في مركز خط الوسط، وظهر بمستويات قوية مع الرجاء في السنوات الماضية.

وتدرج زكريا الوردي بين الفئات السنية للمغرب التطواني حتى وصل للفريق الأول  عام 2016، وانتقل الوردي إلى الرجاء في 2019، وقدم مستويات متميزة مع الفريق.

وبلغ زكريا الوردي مع الرجاء دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2020، قبل الخسارة ذهابا 0-1 وإيابا 1-3 أمام الزمالك، فريقه المحتمل.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع الرجاء في 25 مباراة بالبطولات المحلية والأفريقية، وصنع هدفًا وحيدًا وحصل على 7 بطاقات صفراء ولم يسجل.

ويجيد الوردي اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات.

وضمن الزمالك يوم الإثنين التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه بعد خسارة مطارده بيراميدز 0/1 أمام فيوتشر.

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