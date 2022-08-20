الاتحاد المغربي يكشف تكلفة الانفصال عن وحيد خليلوزيتش

نفي الاتحاد المغربي لكرة القدم دفع 4 ملايين دولار للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بعد فسخ العقد بين الطرفين قبل أيام.

وقال الاتحاد المغربي في بيان على الإنترنت: ”تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بخصوص المبلغ المالي الذي توصل له مدرب المنتخب الوطني السابق وحيد خليلوزيتش بعدما تم الانفصال معه“.

رسميا.. الاتحاد المغربي ينهي ارتباطه بالمدرب وحيد خليلوزيتش https://t.co/b7q77ic0a1 pic.twitter.com/j52zs6pvgw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2022

وأضاف: ”تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الرقم المالي الذي يتم تداوله هو من وحي الخيال، وبعيد كل البعد عن الحقيقة، وتشير أيضًا إلى أن الانفصال عن وحيد خليلوزيتش كان بالتراضي كما تمت الإشارة لذلك سابقًا“.

وتابع: ”تماشيًا مع قانون الشغل المغربي، توضح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن وحيد خليلوزيتش توصل إلى راتب 3 أشهر بناءً على العقد الذي كان يربطه معها، والذي لا يتجاوز 80 مليون سنتيم شهريًا (80 ألف دولار كراتب شهري) كما تم الإعلان عنه سابقًا في الندوة التقديمية“.

وواصل بيان الاتحاد المغربي: ”تستغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الترويج لمثل هذه الشائعات المغرضة التي لا تمت للحقيقة بأي صلة في هذا الوقت بالذات، والمنتخب الوطني مُقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، لهذا تهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بجميع وسائل الإعلام تحري صحة الخبر من المصدر الرسمي وألا تنساق وراء شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة“.

وليد الركراكي يقترب من خلافة وحيد خليلوزيتش في قيادة منتخب المغرب https://t.co/KpQ3AoBJAq pic.twitter.com/BFW67O5Ob8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وتولى وحيد خليلوزيتش تدريب منتخب المغرب، في أغسطس 2019، علمًا بأنه سبق أن تولى تدريب منتخبات ساحل العاج، والجزائر، واليابان.

وسيشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك أسود الأطلس في نسخ: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.