زكريا الوردي يصل القاهرة.. وخطوة واحدة تفصله عن التوقيع للزمالك

وصل المغربي زكريا الوردي لاعب نادي الرجاء السابق إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الخميس؛ من أجل توقيع العقود النهائية التي سينضم بها إلى نادي الزمالك.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن اللاعب سيخضع لكشف طبي دقيق وشامل خلال الأيام المقبلة، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق للتأكد من عدم وجود إصابات مزمنة، قبيل عملية توقيع العقود.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة ثبوت سلامة اللاعب بدنيًا والتأكد من عدم وجود إصابة مزمنة سيتم توقيع العقود مباشرة.

ومن المنتظر أن يوقع زكريا الوردي على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع الفارس الأبيض، في صفقة انتقال حر، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب حسم الفريق للقب الدوري أو نهاية الموسم.

وزكريا الوردي من مواليد الـ17 من أغسطس 1998، ويلعب في مركز خط الوسط، وظهر بمستويات قوية مع الرجاء في السنوات الماضية.

وتدرج زكريا الوردي بين الفئات السنية لفريق المغرب التطواني حتى وصل للفريق الأول في سن مبكرة عام 2016، ليخطف أنظار مسؤولي الرجاء بعد 3 سنوات.

وانتقل زكريا الوردي إلى الرجاء في 2019، وقدم مستويات متميزة مع الفريق وحقق العديد من الألقاب.

وبلغ زكريا الوردي مع الرجاء الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2020، قبل الخسارة ذهابا 0-1 وإيابا 1-3 أمام الزمالك، فريقه المحتمل.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع الرجاء في 25 مباراة بالبطولات المحلية والأفريقية، وصنع هدفًا وحيدًا وحصل على 7 بطاقات صفراء ولم يسجل.

الزمالك يقترب من إتمام تعاقده مع زكريا الوردي نجم الرجاء المغربي https://t.co/GtHS7G5juJ pic.twitter.com/hw4SCuho3l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات، تُوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الأفريقي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، ويحتاج إلى 6 نقاط من أجل حسم اللقب لصالحه للعام الثاني على التوالي، بعدما حصده الموسم الماضي.