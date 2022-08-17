الرجاء المغربي يحول اثنين من أعضائه إلى اللجنة التأديبية

قرر نادي الرجاء البيضاوي المغربي تحويل منخرطيه حسن الرزاعي، وكمال المكسي، إلى اللجنة التأديبية للنادي، وفرض العقوبات المنصوصة عليهما في النظام الداخلي للنادي بعد تصريحات وصفها باللاأخلاقية ومسيئة بحق رئيس النادي عزيز البدراوي رئيس النادي، ومجلس الإدارة، وبعض اللاعبين.

وقال النادي المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: ”على خلفية التصريحات اللاأخلاقية والمسيئة بحق رئيس نادي الرجاء الرياضي، والمكتب المديري، وبعض اللاعبين من الفريق الأول، الصادرة من طرف السادة المنخرطين حسن الرزاعي، وكمال مكسي، قرر المكتب المديري (مجلس الإدارة) لنادي الرجاء الرياضي عرض السادة المنخرطين على اللجنة التأديبية للنادي لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي الرياضي المعمل به في النادي“.

وأضاف البيان: ”لا يدعو المكتب المديري جميع مكونات نادي الرجاء الرياضي من جماهير ومنخرطين (أعضاء) للالتفاف حول الفريق ودعمه في هذه المرحلة المهمة من مشوار النادي“.

واحتل الرجاء البيضاوي المغربي المركز الثاني في الدوري، الموسم الماضي، خلف منافسه اللدود، وجاره الوداد البيضاوي بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الرجاء للموسم الجديد بشكل جيد، حيث دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين البارزين منهم الجناح الدولي زكريا حدراف الذي عاد إلى صفوف الفريق بعد 3 سنوات.

ولم يوضح الرجاء تفاصيل التعاقد مع حدراف (32 عامًا) الذي غادر النادي، في 2019، لخوض تجربة قصيرة مع ضمك السعودي قبل العودة لدوري المحترفين المغربي لتمثيل نهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي.

وخلال فترته الأولى توج ”حدراف“ مع الرجاء بكأس العرش المغربية، وكأس الاتحاد الأفريقي، وكأس السوبر الأفريقية.

كما ساعد نهضة بركان في الفوز بكأس الاتحاد الأفريقي، بينما شارك في تتويج منتخب المغرب ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين مرتين.

وأعلن الرجاء أيضًا عن ضم المهاجم الجزائري يسري بوزوق من شباب قسنطينة الجزائري، ومواطنه مهدي بوقاسي، في انتقال مجاني بجانب لاعب الوسط المهاجم سعيد أزروال، ومحمد بولكوست، وإسماعيل مقدم، دون الكشف عن تفاصيل.

وأنهى الرجاء، الموسم الماضي، في المركز الثاني خلف غريمه الوداد ليترك الموسم خالي الوفاض، وعين المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي لقيادته في الموسم الجديد.