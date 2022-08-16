نبيل معلول: الترجي أبرم الصفقات اللازمة لتحقيق النجاح محليا وقاريا

قال نبيل معلول مدرب الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن فريقه أبرم الصفقات اللازمة للنجاح على الصعيدين المحلي والقاري الموسم المقبل.

وأضاف معلول عقب نهاية المعسكر التدريبي الأول استعدادا للموسم الجديد: ”نجحنا في إبرام التعاقدات اللازمة لتدعيم صفوفنا وآخرها الجناح الأردني محمد أبو زريق“.

وأوضح في صفحته على ”فيسبوك“ أن تدعيم تشكيلة الفريق جاء ”من أجل ضمان ما يكفل تحقيق النجاح محليا وقاريا، والهدف دائما إسعاد جماهير النادي“.

وتحرك الترجي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية وعزز تشكيلته بالتعاقد مع لاعبين في مختلف المراكز.

وتعاقد الترجي مع المدافعين محمد بن علي وحسام دقدوق ولاعبي الوسط عزيز الفلاح ومعتز زدام والمهاجم الجزائري رياض بن عياد والأردني أبو زريق الذي يشتهر بلقب ”شرارة“.

ويضع الترجي بقيادة معلول على رأس أولوياته الموسم المقبل المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا المتوج بلقبها أربع مرات، آخرها عام 2019.