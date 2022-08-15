رسميا: الترجي التونسي يتعاقد مع الأردني محمد فيصل أبوزريق "شرارة"

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي الأردني، محمد فيصل أبوزريق الملقب بـ“شرارة“.

وأصدر نادي الترجي بيانًا قال فيه إن اللاعب محمد فيصل أبوزريق الملقب بـ“شرارة“ وقع على عقد يمتد 3 سنوات مع الفريق.

ووفقًا للبيان، فإن جاء هذا التعاقد جاء بطلب من المدير الفني للترجي، نبيل معلول، الذي يعرف جيدا إمكانيات هذا اللاعب.

محمد فيصل صاحب الـ(24 عاما) بدأ مشواره في نادي الرمثا الأردني والذي غادره في سبتمبر 2019 ليلتحق بنادي السيلية القطري، الذي رحل إليه على سبيل الإعارة.

وعاد شرارة إلى الرمثا في يونيو 2020 ثم انتقل في يناير الماضي إلى نادي أهلي طرابلس الذي تلقى ضربة قوية، بعد وصول خطاب رسمي من الفيفا يتمثل بشكوى ضدهما تقدم بها الرمثا.

ووقع شرارة للأهلي لكنه واجه مشكلات بإصدار بطاقة الانتقال الدولية الخاصة به، لكون ناديه السابق الرمثا يعتقد أن اللاعب لا يجوز له الاحتراف حيث يمتد عقده مع فريقه لموسمين مقبلين.