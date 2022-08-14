الرجاء المغربي لـ"إرم نيوز": لا نعلم شيئًا عن توقيع زكريا الوردي للزمالك.. وننتظر مستحقات بيع بانون إلى قطر

أكد عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، أن ناديه لا يعلم شيئًا عن توقيع اللاعب زكريا الوردي نجم الفريق لنادي الزمالك المصري.

وقال الإيراهيمي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن ناديه دخل في مفاوضات منذ فترة مع زكريا الوردي لتجديد عقده مع الفريق ولكن اللاعب فضل الرحيل وعدم التوفيق للرجاء.

وأضاف:“ نتمنى للوردي التوفيق، وليست لدينا أي معلومة أو تعليق بخصوص ما يتردد حول توقيع اللاعب لفريق الزمالك المصري“.

وتابع:“ لم يتواصل معنا أي مسؤول بنادي الزمالك بخصوص اللاعب، كما أنه من الطبيعي عدم حدوث أي اتصالات بهذا الصدد لأن الوردي لاعب حر“.

وترددت أنباء قوية حول حصول الزمالك على توقيع زكريا الوردي لمدة 3 مواسم مقبلة لتدعيم خط الوسط بعد رحيل طارق حامد لاعب الفريق الزملكاوي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وانضم زكريا الوردي صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف المغرب التطواني، في الفترة بين 2016 إلى يناير 2019، قبل رحيله إلى نادي الرجاء البيضاوي.

وخاض الوردي 112 مباراة مع الرجاء وسجل هدفين، كما صنع 3 أهداف مع الفريق البيضاوي قبل انتهاء عقده مع الفريق بعد ارتباط دام 3 أعوام ونصف العام.

الزمالك يقترب من إتمام تعاقده مع زكريا الوردي نجم الرجاء المغربي https://t.co/GtHS7G5juJ pic.twitter.com/hw4SCuho3l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

من جهة أخرى أشار عبد الإله الإبراهيمي إلى أن ناديه ينتظر الحصول على عائد بيع اللاعب المغربي بدر بانون من الأهلي المصري إلى قطر القطري بشكل رسمي.

وأوضح أن ناديه يترقب الحصول على العائد المالي الخاص بالصفقة وفقًا للتعاقد بين الأهلي والرجاء.

ورحل بدر بانون عن الرجاء، في صيف 2020، إلى الأهلي المصري بينما رحل إلى قطر القطري في بداية الشهر الجاري بعد مفاوضات مكثفة دارت بين ناديي قطر والأهلي.

ولم يعلن الزمالك بشكل رسمي تعاقده مع زكريا الوردي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ودخل الزمالك في مفاوضات مكثفة من قبل للتعاقد مع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش الذي رحل إلى فيوتشر، كما تفاوض الزمالك مع المهدي مبارك لاعب وسط الفتح الرباطي المغربي الذي انضم إلى العين الإماراتي.