نجل طارق التائب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف نجل الليبي طارق التائب، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، تطورات الحالة الصحية لوالده.

وكتب نجل طارق التائب، عبر حسابه والده في موقع ”تويتر“: ”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شكرا للجميع على دعواتكم الطيبة والاهتمام والسؤال على صحة والدي، يحتاج فقط للراحة وعدم الإجهاد، كم يوم وإن شاء لله أموره تتحسن ويتواصل معاكم بنفسه في قادم الأيام، أتمنى للجميع الصحة والعافية“.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

شكرا للجميع على دعواتكم الطيبة و الاهتمام والسؤال على صحة والدي يحتاج فقط للراحة وعدم الاجهاد كم يوم وان شالله اموره تتحسن ويتواصل معاكم بنفسه فى قادم الايام اتمنى للجميع الصحة والعافية . — طارق التايب (@Tareqaltaib_14) August 12, 2022

وكان نجل طارق التائب قد طلب الدعاء لوالده وكتب عبر ”تويتر“: ”السلام عليكم، ادعوا لوالدي الكابتن طارق التايب بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية فجأة اليوم، أرجو منكم الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل وأتمنى للجميع الصحة والعافية. سوف يعود أقوى عن قريب بإذن الله“.

ويوم أمس الجمعة قالت القنصلية الليبية في مدينة إسطنبول إن الحالة الصحية لطارق التائب مستقرة ولا تدعو للقلق بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية.

ولم تكشف القنصلية طبيعة مرض طارق التائب، إلا أنها أكدت أن حالته طيبة، وأنها تتابع التطورات مع الطاقم الطبي.

وأوضحت: ”تود القنصلية العامة أن تطمئن الجمهور الرياضي الليبي والعربي وبحسب الفحوصات الطبية الأولية والزيارة التي قام بها السيد القنصل العام صلاح الدين الكاسح وعدد من موظفي السفارة الليبية والقنصلية العامة بأن الوضع الصحي للكابتن طارق مستقر ولا يدعو للقلق، وأنها على متابعة مستمرة لحالته ووضعه الصحي، وتواصل دائم مع الطاقم الطبي“.

ودخل طارق التائب غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات تركيا، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.