رسميًا: تقديم مباراة افتتاح كأس العالم 2022 ليوم واحد لتقام 20 نوفمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وكانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر تشرين الثاني أمام الإكوادور وهو ما خلق وضعا غريبا بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح.

مواعيد طرح تذاكر المونديال

من جهة أخرى حددت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل يوم 18 أغسطس (آب) الجاري، موعداً لطرح تذاكر الحدث المرتقب بين بطلي الدوريين المصري والسعودي، والمقرر إقامتها يوم 9 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد لوسيل.

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان صحفي أن التذاكر ستُطرح عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، في أربع فئات تبدأ من 40 درهماً إماراتياً للفئة الرابعة، و80 للفئة الثالثة، و150 للفئة الثانية، و200 للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

الإعلان عن طرح تذاكر فعالية كأس سوبر لوسيل، التي ستجمع بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري في 9 سبتمبر المقبل، اعتباراً من 18 الجاري.https://t.co/WzZrRSmGpR — SC News (@roadto2022news) August 11, 2022

يذكر أن استاد لوسيل، هو أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ويتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.