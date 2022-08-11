رسميا.. الاتحاد المغربي ينهي ارتباطه بالمدرب وحيد خليلوزيتش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، فك الارتباط بالمدرب وحيد خليلوزيتش بالتراضي.

وقال الاتحاد في بيان: ”بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي“.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد قد فتح الباب أمام رحيل المدرب البوسني عن منتخب المغرب، قائلًا في تصريحات سابقة: ”لدي تحفظات على وحيد خليلوزيتش بسبب تغييراته الكثيرة في التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب، وسنتخذ قرارات مهمة تصب في صالح منتخب المغرب“.

ويحظى وليد الركراكي بثقة فوزي لقجع، خاصة بعدما قاد الوداد البيضاوي للتتويج هذا الموسم بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

وتولى وحيد خليلوزيتش تدريب منتخب المغرب في أغسطس 2019، علما أنه سبق أن تولى تدريب منتخبات ساحل العاج والجزائر واليابان.

وسيشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك أسود الأطلس في نسخ: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا وكرواتيا.