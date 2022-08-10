صحيفة: إقالة وحيد خليلهودزيتش من تدريب منتخب المغرب.. وهذا هو البديل

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، قرر إقالة البوسني وحيد خليلهودزيتش من منصبه كمدير فني لمنتخب ”أسود الأطلس“.

ويتعرض ”خليلهودزيتش“، لانتقادات قوية من قِبل الجماهير المغربية، على خلفية توتر علاقته باللاعب حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي، فضلًا عن عدم شعور أنصار المنتخب بالرضا على طريقة اللعب.

وكان فوزي لقجع قد فتح الباب أمام رحيل المدرب البوسني عن منتخب المغرب، قائلًا في تصريحات سابقة: ”لدي تحفظات على خليلهودزيتش بسبب تغييراته الكثيرة في التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب، وسنتخذ قرارات مهمة تصب في صالح منتخب المغرب“.

ونشرت صحيفة (هسبورت) المغربية تقريرًا أشارت فيه إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أبلغت البوسني وحيد خليلهودزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول، بضرورة الاجتماع به خلال الساعات القليلة المقبلة لفسخ عقده.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“، أن المدرب البوسني تلقى اتصالًا، اليوم الأربعاء، من طرف أمين مال جامعة الكرة، يُخبره بحضوره اجتماعًا لفسخ عقده، بعد أن حسم الجهاز الوصي على الكرة الوطنية في القرار.

وبحسب المصادر نفسها، فإن إجراءات الانفصال ستتم بعد عودة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، من تنزانيا، حيث يحضر اجتماع الكونفدرالية الأفريقية “كاف”، بصفته عضوًا في المكتب التنفيذي ورئيس جامعة الكرة.

وأشارت الى أن اتحاد الكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع استقر على تعيين وليد الركراكي، مدرب الوداد السابق، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا للبوسني وحيد خليلهودزيتش، ليقود ”أسود الأطلس“ في كأس العالم 2022.

ويحظى الركراكي بثقة فوزي لقجع، خاصة بعدما قاد الوداد للتتويج هذا الموسم بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

ورحل الركراكي بالفعل عن قيادة فريق الوداد مؤخرًا، بعدما قاد الفريق لتحقيق إنجاز كبير بحصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الاحترافي، بخلاف وصوله إلى نهائي كأس العرش، الذي خسره بركلات الترجيح أمام نهضة بركان.

وترك الركراكي فريق الوداد وهو يستعد لخوض مباراة قوية في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان خلال الشهر الجاري، مفضلًا التنحي عن منصبه لأسباب وصفها بالشخصية والقاهرة.

وقاد وليد الركراكي نادي الوداد في 47 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها 32 فوزًا، بجانب 8 تعادلات، و7 هزائم.