الدحيل القطري يوضح حقيقة رحيل فرجاني ساسي وغيابه طويلا عن الملاعب (فيديو)

تحدث سالم المري، مدير قطاع الكرة بنادي الدحيل القطري، عن آخر التطورات الخاصة بشأن التونسي فرجاني ساسي، بعدما تردد أنه تعرض لإصابة قوية، وأنه قد يرحل عن الفريق ويعود لصفوف الزمالك المصري.

كان فرجاني ساسي تعرض للإصابة خلال مواجهة الدحيل أمام الوكرة في أولى مباريات الدوري القطري للموسم الجديد، والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال سالم المري في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء ”الدحيل عندما تعاقد مع فرجاني كنا مقتنعين به وإنه سيقدم إضافة فنية كبيرة وأنهى الموسم بالفعل بشكل مميز، وفي المعسكر الإعدادي أيضا قدم مستويات مميزة وكان من أفضل اللاعبين، وبدأ الموسم بشكل رائع“.

وأضاف ”عقده مستمر مع النادي ونحن متمسكون به إلى نهاية عقده وهو من أفضل اللاعبين في الدوري القطري خلقا وانضباطا ومستوى فنيا، اللاعب مخلص في النادي ومنسجم مع الفريق وهو نجم كبير ومعروف وهو من نجوم الفريق ومن نجوم الدوري القطري وقائد المنتخب التونسي، وهو متمسك أيضا بالتواجد معنا، ويتبقى له موسمان في عقده“.

وتابع ”حدثت له إصابة خفيفة وستغيبه لمدة أسبوعين أو ثلاثة ليس أكثر، فرجاني لن يغيب طويلا عن الملاعب كما تردد، وهو من النجوم المميزين الذين نتشرف بوجودهم، وهو مستمر معنا كما قلت“.



وخاض فرجاني ساسي خلال الموسم الماضي، 24 مباراة مع الدحيل، بواقع 18 ببطولة الدوري القطري، و4 في بطولة كأس أمير قطر، ولقاءين بدوري أبطال آسيا، ونجح في صناعة هدفين بالدوري، وتسجيل 3، وصناعة هدف بكأس أمير قطر، وإحراز اثنين، وصناعة آخر بدوري أبطال آسيا.

ويستعد الدحيل لخوض مباراته الثانية في الدوري القطري أمام الأهلي، غدًا الخميس.

وكانت صحيفة ”العرب“ القطرية أشارت إلى أن الدحيل في طريقه للتعاقد مع صفقة جديدة بدلا من فرجاني ساسي، إذ يسعى للتعاقد مع الجزائري عدلان قديورة لاعب الغرافة السابق بديلًا للنجم تونسي.

ويعد ساسي من العناصر الأساسية في تشكيلة نسور قرطاج، وشارك مع المنتخب التونسي في مونديال روسيا 2018.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022، منتخب تونس، في مجموعة واحدة برفقة فرنسا حامل اللقب والدنمارك وأستراليا.