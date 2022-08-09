جوائز بقيمة 100 مليون دولار.. الكاف سيعلن خطط دوري السوبر الأفريقي غدا الأربعاء

سيعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) غدا الأربعاء خطط دوري السوبر القاري مع وعد بتقديم جوائز مالية بقيمة مئة مليون دولار للأندية في جميع أنحاء القارة.

كان المشروع في طور الإعداد منذ أن اقترحه رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) غياني إنفانتينو لأول مرة في أوائل عام 2020 ولم يُقابل بأي من السخرية أو الغضب الذي أعقب محاولة مماثلة في أوروبا العام الماضي.

فقط اتحاد اللاعبين في جنوب أفريقيا انتقده في بيان هذا الأسبوع الخطة، قائلا ”كرة القدم الاحترافية في جنوب أفريقيا وقارة أفريقيا يمكن أن تكون في خطر إذا تم تنفيذ قرار بدء دوري السوبر وقد لا يكون هناك عودة من الآثار المدمرة التي يمكن أن يخلفها دوري السوبر“.

ووعد موتسيبي بعقود رعاية وإيرادات لم يسمع بها من قبل في كرة القدم الأفريقية، حيث يحصل الفائز بدوري الأبطال على 2.5 مليون دولار من أموال الجائزة.

وزعم في العديد من المؤتمرات الصحفية السابقة أن دوري السوبر سيسمح للأندية بدفع رواتب أفضل المواهب مثل تلك الموجودة في أوروبا، وبالتالي السماح للفرق الأفريقية بالاحتفاظ بأفضل لاعبيها.

وسيضم دوري السوبر، الذي قال مسؤولون لوكالة ”رويترز“ إنه من المرجح أن يطلق عليه اسم الدوري الأفريقي لكرة القدم لإبعاده عن مسمى دوري السوبر الأوروبي الفاشل العام الماضي، 24 فريقا وسيبدأ في أغسطس آب من العام المقبل.

وستشمل الجوائز المالية للبطولة 100 مليون دولار منها 11.6 مليون دولار للفائز. وينوي الكاف أيضا دفع مليون دولار لكل اتحاد محلي سنويا من أرباح البطولة. يوجد 54 اتحادا عضوا في الكاف.

وليس من الواضح ما إذا كان الكاف قد انتهى بعد من تحديد قائمة الأندية المشاركة لكنها ستمثل 16 دولة مختلفة بحد أقصى ثلاثة لكل دولة.

وستخوض هذه الأندية مسابقة جماعية أولا مقسمة إلى ثلاث مجموعات من ثمانية أندية، قبل أن تنتقل غالبية الأندية إلى نظام المواجهات الفاصلة على الطراز الأمريكي، بما في ذلك أندية تشارك ببطاقات دعوة.

ويخطط الكاف لمواصلة بطولة دوري الأبطال. وقال المسؤولون إن هناك خططا للعودة إلى منافسات خروج المغلوب ذهابا وإيابا والاستغناء عن دور المجموعات.

وعندما طرح إنفانتينو الفكرة في ندوة الكاف في المغرب في فبراير شباط 2020، قال ”علينا أن نأخذ أفضل 20 ناديا أفريقيا ونضعهم في دوري أفريقي. مثل هذا الدوري يمكن أن يحقق 200 مليون دولار على الأقل من الإيرادات، مما يجعله من بين العشرة الأوائل في العالم“.