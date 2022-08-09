نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الثلاثاء، لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، عن مواجهات قوية منتظرة للأهلي المصري وأخرى للترجي التونسي في دور الــ32.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 أندية لن تشارك في مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2022 / 2023 الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وهي كالتالي: الأهلي والوداد المغربي والرجاء المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

الوداد المغربي حامل اللقب سيلعب ضد الفائز من مباراة ريفرز يونايتد النيجيري أو واتانغا الليبيري.

القرعة أسفرت أيضًا عن مواجهة الأهلي المصري للفائز من مباراة الجيش الوطني الرواندي واتحاد المسنتيري التونسي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

الترجي سيواجه في الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية الفائز من مواجهة ستاد مانجي الغابوني وبلاتو يونايتد النيجيري

وفيما يلي قرعة الدور التمهيدي:

الزمالك المصري ضد إيليكت ”تشاد“ وفي حالة تأهله يواجه الفائز من فلامبو البوروندي والاتحاد الليبي في دور الـ 32

رانجرز السيراليونيي ضد شباب بلوزداد الجزائري

نادي كازا السنغالي ضد شبيبة القبائل الجزائري

وفي بيان رسمي قال الكاف إن الزمالك والأهلي سيمثلان مصر في دوري أبطال أفريقيا، على أن يلعب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك وفيوتشر الدور التمهيدي سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، بينما يبدأ الأهلي وبيراميدز مشوارهما من دور الـ32.