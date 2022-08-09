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رياضة

بإعلان مثير.. الجزيرة يتعاقد رسميا مع أشرف بن شرقي (فيديو)
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 11:24 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 11:30 GMT

بإعلان مثير.. الجزيرة يتعاقد رسميا مع أشرف بن شرقي (فيديو)

أنهى بن شرقي مشواره مع الزمالك بشكل جيد حيث حقق لقب كأس مصر قبل رحيله بالفوز على الأهلي المنافس التقليدي بهدفين لهدف واحد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد بشكل رسمي مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر.

ولعب أشرف بن شرقي في السنوات الثلاث الماضية مع الزمالك قبل أن ينتهي تعاقد بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأنهى بن شرقي مشواره مع الزمالك بشكل جيد حيث حقق لقب كأس مصر قبل رحيله بالفوز على الأهلي المنافس التقليدي بهدفين لهدف واحد.

وبث نادي الجزيرة عبر حساباته الرسمية فيديو إعلان الصفقة الذي حاز إعجاب الكثيرون بعدما أظهر رغبة جماهير أندية عديدة مثل الأهلي المصري والاتحاد والهلال السعوديين والزمالك المصري في التعاقد مع اللاعب.

وغرد حساب النادي :“أحلامهم هي واقعنا“ مرفقا فيديو أحلام جماهير الأندية العربيى الأخرى في التعاقد مع بن شرقي مع عدد من التغريدات ثم فيديو اللاعب مع قميص فخر أبوظبي“.

وانتقل أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك المصري مطلع موسم 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي، وحصل أشرف بن شرقي مع الزمالك على 4 ألقاب وهي بطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وحاول الأهلي المصري التعاقد مع بن شرقي إلا أن اللاعب رفض احتراما لجماهير الزمالك.

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