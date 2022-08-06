علي شلبي حارس الصفاقسي التونسي يشارك في هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

شارك علي شلبي، حارس مرمى النادي الصفاقسي والمنتخب التونسي للشباب، في عملية هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.

وأظهرت صورة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يوم السبت، مشاركة علي شلبي في هجرة غير شرعية إلى إيطاليا رفقة عدد من الشبان.

وعلي شلبي، من حراس المرمى الواعدين في تونس، وكان قد تحصل على شهادة الباكالوريا للسنة الحالية.

وتشهد تونس منذ فترة تفاقم موجات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية، ما أثار قلق السلطات التونسية التي تحاول جاهدة الحد من استخدام شواطئها للهجرة نحو أوروبا.

وكان الصفاقسي قد هنأ الحارس علي شلبي عبر الصفحة الرسمية للنادي بموقع فيسبوك، بمناسبة حصوله على ”شهادة البكالوريا“، وذلك في يونيو الماضي.

وتعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها للاعب كرة قدم ينشط في فريق تونسي كبير بحجم الصفاقسي.

يذكر أن تقريرا فرنسيا حذر مؤخرا من أن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي باتت تهدد بدفع ملايين من الناس إلى الهجرة غير الشرعية، ما أثار مخاوف أوروبية بالغة من تدفق سيل من المهاجرين على السواحل الأوروبية.

وقال التقرير الذي نشره موقع ”موند أفريك“، إن ”عدة دول تعتمد حصريا على الحبوب القادمة من روسيا وأوكرانيا لم تورّد أي كمية منها منذ بدء الحرب، ما يعني أن أزمة الغذاء تتفاقم ومخاطر تدفق المهاجرين تتصاعد“.

وكان النادي الصفاقسي التونسي قد خسر جهود أكثر من لاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عجز النادي عن تجديد عقودهم بسبب أزمة مالية.

ويعاني الصفاقسي من أزمة مالية ومشاكل إدارية متراكمة دفعت إدارة الرئيس السابق المنصف خماخم إلى الاستقالة في يناير الماضي.

ويقود النادي لجنة مؤقتة برئاسة رجل الأعمال المنصف السلامي إلى حين تنظيم جلسة عامة انتخابية يوم 18 أغسطس الجاري.

ونجحت اللجنة الحالية بدعم من محبي النادي واتحاد الكرة، في تسوية نزاعات مالية كانت تهدد مشاركة الفريق في مسابقة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد لكنه لا يزال تحت طائلة عقوبة حظر إبرام تعاقدات جديدة بسبب ملفات أخرى عالقة.