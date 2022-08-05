رسميا.. الترجي يتعاقد مع ياسين مرياح

أعلن الترجي التونسي، رسميا، التعاقد مع المدافع ياسين مرياح، بعقد حتى 2024، في صفقة انتقال حر، بعد أيام من فسخ عقد اللاعب مع العين.

وكتب الترجي عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”ميركاتو: ياسين مرياح مكشخ إلى غاية 2024، أتم الترجي الرياضي التونسي منذ قليل إجراءات التعاقد مع المدافع المحوري الدولي ياسين مرياح بعقد يمتد لمدة موسمين“.

🔴🟡 Officiel : Yassine Meriah signe à l'Espérance pour deux saisons. pic.twitter.com/KG5kMQhfOk — Esperance-de-tunis.net 🔴🟡⚫ الترجي التونسي (@EsperanceSTunis) August 4, 2022

وكان العين الإماراتي قد أعلن قبل أيام رحيل ياسين مرياح بالتراضي، بعد عام واحد من انتقاله للنادي الإماراتي.

وانتقل ياسين مرياح من أولمبياكوس اليوناني إلى العين صيف عام 2021، بعقد لمدة موسمين، لكن يبدو أنه سيعود إلى الدوري التونسي للعب من بوابة الترجي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ياسين مرياح البالغ من العمر 29 عاما لعب مع العين الموسم الماضي 10 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وسبق أن لعب ياسين مرياح لأندية جمعية أريانة، ونجم المتولي، والصفاقسي، كما لعب لقاسم باشا، وتشايكور ريزا سبور التركيين، وأولمبياكوس اليوناني.

ولعب مرياح للصفاقسي 91 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفا، في حين لعب لأولمبياكوس 44 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وبدأ مرياح مسيرته مع فريق أريانه التونسي، قبل أن ينتقل إلى نادي النجم الرياضي بالمتلوي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في موسم 2013-2014.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي الموسم الماضي للمرة السادسة على التوالي، والـ32 في تاريخه، ويقوده المدرب المحلي نبيل معلول.