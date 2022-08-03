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رياضة

منتخب مصر يفوز على الجزائر 3/1 ويتأهل لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2022 20:13 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2022 20:55 GMT

منتخب مصر يفوز على الجزائر 3/1 ويتأهل لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب

حجز منتخب مصر تحت 20 عامًا المقعد الثاني لنهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حجز منتخب مصر تحت 20 عامًا المقعد الثاني لنهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع شقيقه السعودي في النهائي.

افتتح صلاح الدين باشا التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة التاسعة من متابعة للركلة الركنية التي تم تنفيذها من الجهة اليسرى.

وأضاف عبدالرحمن رشدان الهدف الثاني لمنتخب مصر بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماجد هاني في الدقيقة 39.

وقلص منتخب الجزائر هذه النتيجة في الدقيقة 79 بإحراز هدف عن طريق لحلو أخريب.

وسجل محمد إبراهيم هدف شباب الفراعنة الثالث في الدقيقة 75 بضربة رأسية.

بهذا الفوز يضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب السعودية في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، بعد فوز الأخير على فلسطين بخماسية نظيفة.

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