منتخب مصر يفوز على الجزائر 3/1 ويتأهل لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب

حجز منتخب مصر تحت 20 عامًا المقعد الثاني لنهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع شقيقه السعودي في النهائي.

افتتح صلاح الدين باشا التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة التاسعة من متابعة للركلة الركنية التي تم تنفيذها من الجهة اليسرى.

وأضاف عبدالرحمن رشدان الهدف الثاني لمنتخب مصر بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماجد هاني في الدقيقة 39.

وقلص منتخب الجزائر هذه النتيجة في الدقيقة 79 بإحراز هدف عن طريق لحلو أخريب.

وسجل محمد إبراهيم هدف شباب الفراعنة الثالث في الدقيقة 75 بضربة رأسية.

بهذا الفوز يضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب السعودية في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، بعد فوز الأخير على فلسطين بخماسية نظيفة.

⚽ المنتخب المصري يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب صلاح الدين باشا. ⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/g7dZUPADTQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022

⚽️ المنتخب المصري يضيف الهدف الثاني عن طريق القائد عبدالرحمن رشدان. ⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/J7GMQ7e313 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022

⚽ المنتخب الجزائري ينجح بتقليص الفارق عن طريق اللاعب لحلو أخريب. ⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/zwuh0LWlhI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022