وليد الركراكي يقترب من خلافة وحيد خليلوزيتش في قيادة منتخب المغرب

كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع استقر على تعيين وليد الركراكي، مدرب الوداد السابق، مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش، ليقود ”أسود الأطلس“ في كأس العالم 2022.

ودعا فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعضاء المكتب التنفيذي لاجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، في مقر الاتحاد بالرباط.

ووفقا لما ذكره موقع ”le360“ المغربي بنسخته الفرنسية، فإن الاجتماع لم يسفر عن قرار نهائي بشأن مصير مدرب المنتخب المغربي، حيث لم يذكر بيان الاجتماع سوى التأكيد على أنه ”من الضروري خلق جو هادئ ومفيد حول المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مونديال 2022“.

بينما نقل ”هسبورت“ المغربي عن مصادره تأكيده بأن أعضاء اتحاد الكرة أجمعوا على ضرورة تصفية الأجواء داخل المنتخب المغربي، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم، وتعيين مدرب جديد مكان المدرب الحالي، وحيد خاليلوزيتش، لضمان استعادة الروح الإيجابية داخل غرفة ملابس ”أسود الأطلس“.

وأشارت إلى أن ”وليد الركراكي، المدرب السابق للوداد المغربي هو الأقرب لقيادة المنتخب“.



ويتعرض خليلوزيتش، لانتقادات قوية من قبل الجماهير المغربية، على خلفية توتر علاقته باللاعب حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي، فضلا عن عدم شعور أنصار المنتخب بالرضا على طريقة اللعب.

وكان فوزي لقجع قد فتح الباب أمام رحيل المدرب البوسني عن منتخب المغرب، قائلا في تصريحات سابقة: ”لديّ تحفظات على خليلوزيتش بسبب تغييراته الكثيرة في التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب، وسنتخذ قرارات مهمة تصب في صالح منتخب المغرب“.

ويحظى الركراكي بثقة فوزي لقجع، خاصة بعدما قاد الوداد للتتويج هذا الموسم بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

ورحل الركراكي بالفعل عن قيادة فريق الوداد مؤخرا، بعدما قاد الفريق لتحقيق إنجاز كبير بحصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الاحترافي، بخلاف وصوله إلى نهائي كأس العرش، الذي خسره بركلات الترجيح أمام نهضة بركان.

وترك الركراكي فريق الوداد وهو يستعد لخوض مباراة قوية في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان خلال الشهر الجاري، مفضلا التنحي عن منصبه لأسباب وصفها بالشخصية والقاهرة.

وقاد وليد الركراكي نادي الوداد في 47 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها 32 فوزا، بجانب 8 تعادلات و7 هزائم.