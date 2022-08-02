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رياضة

رسميًا.. الكشف عن موعد انطلاق الدوري المغربي لموسم 2023
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2022 19:18 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2022 20:25 GMT

رسميًا.. الكشف عن موعد انطلاق الدوري المغربي لموسم 2023

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم انطلاق دوري المحترفين لموسم 2023، في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك عقب اجتماع لمجلس الإدارة عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر

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قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم انطلاق دوري المحترفين لموسم 2023، في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك عقب اجتماع لمجلس الإدارة عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد في العاصمة الرباط.

وأضاف الاتحاد المغربي أنه أبلغ الأندية بأنه لن يُسمح لها بالمشاركة في الدوري الموسم المقبل إلا بعد تحويل الأندية لشركات رياضية.

وتم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان بطل كأس الاتحاد الأفريقي، في العاشر من سبتمبر، في المغرب في انتظار تحديد ملعب المباراة.

وقرر الاتحاد المغربي تأجيل البت في أمر مدرب المنتخب الأول وحيد خليلوجيتش، حيث تم التداول بين الأعضاء، وجرى التأكيد على أهمية خلق أجواء هادئة لاستعداد المنتخب المغربي لكأس العالم، ويدخل منتخب المغرب في تجمع إعدادي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتعاقد الاتحاد المغربي مع البلجيكي كريس فان بيفيلد كمدير فني للمنتخبات المغربية في عقد يمتد لعامين.

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