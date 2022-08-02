الكونغولي فلوران إيبينجي مدرب نهضة بركان المغربي يقترب من قيادة الهلال السوداني

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السوداني اقترب من التعاقد مع الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني السابق لنادي نهشة بركان المغربي.

وكشفت شبكة ”beIN SPORTS“ الإخبارية أن المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي سيصل الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، لإتمام تعاقده مع نادي الهلال السوداني.

ونجح فلوران إيبينجي قبل أيام في التتويج بكأس العرش المغربي مع فريق نهضة بركان، كما قاده للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد ”إيبينجي“ نهضة بركان إلى لقبين كبيرين، إذ تُوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ثم بكأس العرش قبل أيام على حساب الوداد.

وسبق لإيبينجي تدريب فيتا كلوب الكونغولي، كما أشرف على المنتخب الكونغولي لخمس سنوات بين 2014، و2019.

كما خاض فلوران إيبينجي تجربةً احترافيةً في الصين مع شنغهاي شينهوا.