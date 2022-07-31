تأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية بسبب الاستعداد لكأس العالم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل إلى موعد لاحق، لإفساح المجال أمام الدول الأفريقية الخمس المتأهلة لنهائيات كأس العالم في قطر للاستعداد بصورة أفضل للبطولة بخوض بعض المباريات الإعدادية للبطولة العالمية.

وقال الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية، اليوم الأحد إنه تقرر تأجيل موعد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات إلى يومي الـ20 والـ28 من مارس/ آذار العام المقبل.

وأشار الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى أن الجولة الخامسة ستقام في يونيو/ حزيران 2023 والجولة السادسة في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

ولم يتم الإعلان عن تأجيل جولة التصفيات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأجيل النهائيات القارية التي كانت مقررة في ساحل العاج في يونيو/ حزيران 2023 إلى يناير/ كانون الثاني 2024.

وانتقد بعض المدربين موعد التصفيات القارية قائلين، إنه يفترض أن تخوض فرقهم خلال هذا التوقيت مواجهات مع فرق من قارات أخرى.

وبهذا فإن السنغال على سبيل المثال يفترض أن تعلن عن خوض مباريات بديلة استعدادا لنهائيات كأس العالم بعد قرار التأجيل الأفريقي.

والدول الأفريقية الأخرى التي تأهلت لنهائيات قطر، هي: الكاميرون، وغانا، والمغرب، وتونس.

وبعد إقامة أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في يونيو/ حزيران الماضي تتبقى أربع جولات.