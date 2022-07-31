إصابات في سقوط جزء من مدرجات نادي الاتحاد عقب فوزه بالدوري الليبي (فيديو)

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها مساء السبت، سقوط جزء من مدرجات نادي الاتحاد على المشجعين، عقب فوز النادي بالدوري الليبي.

وقال الجهاز على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه ”نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد سقط جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين.

وتابع، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين

لحظة انهيار جزء من مدرجات #نادي_الاتحاد أثناء احتفالات جماهيره بالفوز بلقب الدوري الليبي. pic.twitter.com/IFNUQPe1Is — zribiwalid (@zribiwalid1) July 30, 2022

وأفادت مصادر محلية تحدثت لـ“إرم نيوز“ بأن إصابات طفيفة حدثت في صفوف الجماهير إثر حادثة سقوط جزء من المدرجات عليهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شارع الزاوية القريب، نظرا لتعذر وصول سيارات الإسعاف بسبب الازدحام الشديد في معظم مناطق طرابلس جراء الاحتفال بفوز نادي الاتحاد.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.

وخرج الآلاف من مشجعي نادي الاتحاد إلى الشوارع للاحتفال بالفوز بالبطولة، في طرابلس، ما أحدث ازدحاما مروريا غير مسبوق.