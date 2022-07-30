الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي طرابلس والاتحاد الفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي

يستضيف ملعب (حمادي العقربي) في تونس، مساء اليوم السبت، المواجهة الفاصلة والمرتقبة التي تجمع بين الأهلي طرابلس والاتحاد، لحسم وتحديد هوية بطل الدوري الليبي للموسم الحالي (2021-2022).

وتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدورة السداسية للتتويج التي أقيمت في تونس بمشاركة 6 أندية، وهي: الأهلي طرابلس، والاتحاد، بجانب الأهلي بنغازي، والنصر، والأولمبي، والأخضر.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة الفاصلة بين الأهلي طرابلس والاتحاد ، فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 اليوم السبت بتوقيت ليبيا على ملعب رادس.

وتنقل المباراة عبر قناة (WTV) وقناة (ليبيا الرياضية).

وتدار المباراة بصافرة الحكم الصربي نوفاك سيموفتيش، وسيتم تطبيق تقنية الفيديو في المباراة.

مشوار الفريقين

كانت رحلة الوصول للمباراة الفاصلة شاقة للفريقين بعدما لعبا في إطار المجموعة الثانية للمرحلة الأولى للدوري الليبي.

واحتل الأهلي طرابلس الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد ليتأهلا سويًا للمرحلة الأخيرة لخوض دورة التتويج السداسية في تونس.

وتقاسم الفريقان صدارة الدورة السداسية بعدما تساويا في كل شيء ليلجأ الاتحاد الليبي لمباراة فاصلة.

وحقق الأهلي طرابلس والاتحاد 3 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وحصد الفريقان 11 نقطة، وسجلا 6 أهداف، واستقبلا هدفين خلال مباريات الدورة السداسية.

وتقابل الفريقان هذا الموسم 5 مرات بدأت بلقاء الدور الأول للدوري، يوم 13 ديسمبر الماضي، وفاز الاتحاد على ملعبه بنتيجة 1-0، وفي لقاء الدور الثاني للدوري، يوم 17 يونيو، فاز الأهلي بنتيجة 2-1.

وتجدد ديربي طرابلس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسمه الأهلي بعدما تعادلا دون أهداف في لقاء الذهاب، وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب.

وتقابل الفريقان في الدورة السداسية، وتعادلا دون أهداف في تونس.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي المواجهة الفاصلة باحثًا عن حسم لقب الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، واستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2015-2016.

ويقود الفريق المدرب التونسي القدير فتحي الجبال الذي عمل في العديد من الدوريات العربية، وقاد أندية: الشباب، والأهلي، والفتح، في الدوري السعودي، وعجمان الإماراتي، والشحانية القطري، والكويت الكويتي، والصفاقسي التونسي، والمغرب الفاسي، وسبق له تحقيق لقب الدوري السعودي مع الفتح.

ويعتمد الجبال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد نشنوش، وأمامه رباعي خط الدفاع: أحمد التربي، ومحمد المنير، ومحمود عكاشة، وعلي معتوق.

ويقود خط الوسط أيوب عياد، وبجواره محمد الفقيه، ونور الدين القليب، وفي الهجوم أنيس سالتو، وعلى الأطراف محمد الترهوني، ومحمد أبوزريق ”شرارة“.

وقال نادر الترهوني، نجم منتخب ليبيا الأسبق ، لشبكة ”إرم نيوز“ إن خبرة المدرب فتحي الجبال، وقدراته التكتيكية في تنظيم صفوف لاعبيه، تلعب دورًا كبيرًا لتحقيق الفوز بلقب الدوري.

وأوضح أن الأهلي طرابلس وصل لمرحلة من التناغم والتجانس بين لاعبيه تجعله فريقًا قويًا ومميزًا بجانب وجود عناصر خبرات، مثل: سالتو، وعياد، والتربي، ونشنوش.

وأشار إلى أن الفريق استفاد من بعض اللاعبين المحترفين المميزين، مثل شرارة، والفقيه، وهو ما يجعله قادرًا على تحقيق الفوز على الاتحاد، وحسم الديربي واللقب.

أوراق الاتحاد

يدخل الاتحاد يدخل الاتحاد أيضًا متسلحًا بقدرات لاعبيه، وروحهم القتالية، للحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق في 17 مناسبة سابقة.

ويقود الفريق المدير الفني أسامة الحمادي، وهو أحد النجوم السابقين لنادي الاتحاد والذي أعلن اعتزاله قبل 12 عامًا، واتجه لمجال التدريب.

وقاد الحمادي الاتحاد لانتفاضة كبيرة في الدورة السداسية بعد رحيل التونسي محمد الكوكي عن قيادة الفريق.

ويعتمد الحمادي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي، وأمامه الرباعي: محمد المهذبي، وناجي دراة، وسند الورفلي، وطلال فرحات في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فريد أنجوما، وبجواره عبدالعاطي العباسي، وربيع الشادي، وأنس المصراتي، وفي الهجوم معاذ عيسى، ومحمد زعبية.

وقال نادر الترهوني لـ“إرم نيوز“ إن الاتحاد مع المدرب أسامة الحمادي له وجه مختلف، والروح القتالية حاضرة بشكل واضح من أجل تحقيق الانتصارات.

وأشار إلى أن الاتحاد يملك أيضًا عناصر تملك الخبرات، مثل: الورفلي، وزعبية، ومعاذ عيسى، وكلهم عناصر لديها خبرة اللعب الدولي.

وأكد أن وجود الحمادي كمدرب وطني واقترابه من لاعبيه يساعده على بث الحماس والأفكار التدريبية، بجانب أن المباراة في المقام الأول جماهيرية وفاصلة، ولا تحتاج للمزيد من التحفيز.