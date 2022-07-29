حقيقة حصول حنبعل المجبري على العلف المدعّم في تونس دون وجه حق

كشف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في مدينة القيروان التونسية، عن حقيقة حصول اللاعب الدولي حنّبعل المجبري على العلف المدعّم دون وجه حق.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورة ضوئية تحوي اسم حنبعل المجبري في قائمة من يحق لهم الحصول على العلف المدعّم من الدولة التونسية.

وأكد المولدي الرمضاني، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في القيروان في تصريحات صحفية أن الوثيقة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاعب الدولي حنبعل المجبري، صادرة عن إدارة الإنتاج الحيواني وليس عن اتحاد الفلاحين.

وأوضح أن والد حنبعل، باعتباره كذلك صاحب مشروع فلاحي، توجّه مؤخرًا للحصول على حصة ابنه من العلف لكن المزود رفض تمكينه من ذلك بحجة شرط حضور الشخص نفسه بحسب ما يفرضه قانون الانخراط بالمنظمة الفلاحية للحصول على حصص العلف المدعّم.

وشد على أن تلك الوثيقة تتعلق بقائمة تلقيح للأغنام في منطقة الفريوات من قرية عين بومرّة من معتمدية السبيخة، وأن كل ما روّج عن حصوله على العلف المدعّم دون وجه حق ”غير صحيح، وزوبعة في فنجان“.

ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة في القيروان إلى ضرورة ”فتح الملفات الحقيقية للفساد في عملية توزيع العلف المدعّم، والضرب على أيدي المحتكرين، ومهرّبي الأعلاف والقمح“، على حد قوله.