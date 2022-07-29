وفاة اللاعب الجزائري الشاب أيمن شاشو غرقًا

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، وفاة لاعبه الشاب سنة أيمن شاشو غرقًا في بحر ولاية بجاية بالجزائر.

‏وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن أيمن شاشو لاعب اتحاد سطيف الجزائري لأقل من 15 عاما توفي غرقا بشاطئ مالبو بولاية بجاية.

وأصدر نادي وفاق سطيف بيانًا قال فيه: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة لاعب نادي اتحاد سطيف لأقل من 15 سنة أيمن شاشو“.

وأضاف: ”بهذه المناسبة الأليمة تتقدم عائلة وفاق سطيف بخالص تعازيها القلبية إلى عائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة لاعب نادي اتحاد سطيف لأقل من 15 سنة أيمن شاشو ، بهذه المناسبة الأليمة تتقدم عائلة وفاق سطيف باخلص تعازيها القلبية إلى عائلة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ، إنا لله و إنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Imm3SbOsWd — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) July 29, 2022

يذكر أن فريق وفاق سطيف الجزائري وصل إلى تونس عصر اليوم الجمعة للدخول في معسكر تحضيري للموسم الجديد 2022/2023 تحت إشراف المصري حسام البدري المدير الفني للفريق.

ونجح وفاق سطيف في وقت سابق بالتعاقد مع حسام البدري لتدريب الفريق لمدة عامين، ليواصل قيادة الفريق حتى عام 2024.

كما تعاقد وفاق سطيف مع 4 لاعبين هم لاعب الوسط الكاميروني أندريه أولريش زانجا وأيوب غلام تازوتي والمدافع إلياس حساني والمدافع محمد رياض حميدة لمدة ثلاثة مواسم.

ويعتزم وفاق سطيف استعادة مكانته بين الأندية الكبرى، بعد أن أنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز في المركز السادس، رغم وصوله إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا وخروجه أمام الأهلي المصري.