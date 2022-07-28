الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة الوداد ضد نهضة بركان في نهائي كأس العرش المغربي

يسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات بطولة كأس العرش المغربي بمواجهة قوية تجمع بين الوداد ونهضة بركان.

وتبدو هذه المباراة بمثابة بروفة لبطولة كأس السوبر الأفريقي بعدما فاز الوداد بلقب دوري الأبطال بينما فاز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض شبكة (إرم نيوز) في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة الوداد ضد نهضة بركان في نهائي كأس العرش المغربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الأمير مولاي عبد الله) بالعاصمة الرباط الساعة الـ20:00 اليوم الخميس بتوقيت المغرب بصافرة الحكم رضوان جيد.

وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق هشام فرج.

مشوار الفريقين

يسعى الوداد لتحقيق لقب الكأس للمرة التاسعة في تاريخه وبعد غياب طويل منذ عام 2001 كما إن نهضة بركان يأمل حصد البطولة للمرة الثانية بعدما فاز باللقب في نسخة 2018.

وقطع الفريقان رحلة شاقة نحو الوصول للمباراة النهائية فالوداد بدأ مشواره بالفوز على الاتفاق المراكشي بنتيجة 4-1 في دور الـ32 ثم تخطى عقبة شباب المحمدية بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر.

وفاز الوداد على الرجاء بنتيجة 2-0 في دور الثمانية ثم أقصى الفتح الرباطي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الأربعة.

وتأهل نهضة بركان على حساب مولودية وجدة بنتيجة 2-1 في دور الـ32 ثم تخطى عقبة الدفاع الجديدي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر.

وفاز نهضة بركان على جمعية المنصورية بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم فاز على فريق يوسفية برشيد بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في نصف النهائي.

وفاز الوداد ذهابا وإيابا في لقائي الدوري على حساب نهضة بركان، ويتقابل الفريقان في الكأس للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 أعوام وفاز وقتها نهضة بركان بركلات الترجيح في نصف النهائي.

الوداد.. وحلم الثلاثية

يسعى الوداد لتحقيق حلم الثلاثية واستكمال التتويج باللقب الثالث هذا الموسم بعد الفوز بلقب الدوري المغربي وأيضا دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المباراة وسط أنباء حول اقتراب وليد الركراكي المدير الفني للوداد من مغادرة منصبه بسبب تلقيه بعض العروض.

ويتطلع الوداد للتتويج بلقب الكأس الغائب منذ سنوات وحصد الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه.

ويغيب عن الوداد نجمه يحيى جبران للإيقاف، ويعتمد الركراكي على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي وأمامه الرباعي أمين فرحان وإبراهيما كومارا وأيوب عملود ويحيى عطيةالله في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أيمن الحسوني وبجواره رضا الجعدي وجلال الداودي وعلى الأطراف بديع أووك وزهير المترجي وفي الهجوم جوفيل تسومو.

نهضة بركان.. ولقب جديد

لن تكون مهمة الوداد سهلة في مواجهة نهضة بركان الباحث عن لقب جديد مع مديره الفني الكونغولي فلوران إبينيجي.

ويسعى نهضة بركان لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد اقتناصه عام 2018، ويغيب عن الفريق لاعبه محمد فرحان للإصابة بجانب انتهاء عقد إسماعيل بلمقدم.

ويعتمد نهضة بركان على تشكيلة تضم حارس المرمى أمين الوعد وأمامه الرباعي كريم الباعدي وحمزة الركراكي ويوسوفا دايو وحمزة موساوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط بكر الهلالي وبجواره العربي الناجي وأداما با وفي الهجوم الشرقي البحري ويوسف الفحلي وشيدراك لوكومبي.

وقال طارق مصطفى مدرب أولمبيك أسفي المغربي لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة متكافئة إلى حد بعيد وتليق بنهائي كأس العرش؛ لأنها تجمع فريقين كبيرين سيطرا على الألقاب في أفريقيا خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن الوداد سيعاني مع خروج أشرف داري للاحتراف، كما إن غياب يحيى جبران أمر مؤثر للغاية مؤكدًا أن نهضة بركان لديه لاعبون مميزون أيضًا ويستطيع أن يكون ندًّا قويًّا على أرض الملعب للوداد على رأسهم شيدراك والفحلي ودايو.